Ivass: Qudos Insurance a/s, provvedimento adottato dall’autorità danese e sospensione dei pagamenti da parte dell’impresa

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che in data 5 dicembre 2018 l’Autorità di vigilanza danese Danish Financial Services Authority (Dfsa), ha reso noto, nell’ambito della Piattaforma di Collaborazione tra le Autorità di vigilanza europee, di avere emanato un provvedimento con cui ha richiesto l’adozione di misure di risanamento finanziario nei confronti dell’impresa danese Qudos Insurance a/s.

La Dfsa ha chiesto all’impresa una serie di misure per ottemperare al requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalle direttive comunitarie al fine di garantire che le società possiedano il capitale necessario per far fronte ai propri impegni. L’Autorità danese ha precisato che vi è il rischio concreto che l’impresa non sia in grado di rispettare gli obblighi assunti con gli assicurati.

Si informa, inoltre, che Qudos Insurance a/s ha sospeso, dal 4 dicembre, il pagamento dei sinistri e ha pubblicato sul proprio sito delle faq per i consumatori.

Si ricorda che Qudos Insurance a/s era attiva in Italia nel settore delle polizze accessorie alla r.c. auto (es: incendio, atti vandalici, kasko, ecc), attraverso l’intermediario Broker Advice S.r.l. e, in data 27 novembre 2017, ha deciso di porsi in liquidazione volontaria.

I due liquidatori nominati sono: Anders M. Hansen e Boris Frederiksen che possono essere contattati all’indirizzo e-mail: [email protected]

È possibile consultare anche il sito dell’Autorità Europea delle Pensioni e delle Assicurazioni – Eiopa

