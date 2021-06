Ivass: rc auto, prezzo medio di 367 euro, in calo del 6,3% nel I trimestre 2021

Nel primo trimestre del 2021 il prezzo medio effettivo pagato per la garanzia rc auto è di 367 euro, in calo del 6,3% su base annua (circa 25 euro). La notizia arriva dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che ha diffuso oggi i dati dell’analisi Iper, relativa ai primi tre mesi dell’anno.

