Ivass, segnalata la vendita di una polizza collettiva contraffatta intestata a Zurich Uk Limited

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che è stato segnalato un caso di polizza collettiva contraffatta abbinata a finanziamenti, intestata a Zurich Uk Limited, impresa non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia.

Zurich Insurance Plc e Zurich Investment Life Spa hanno disconosciuto l’autenticità di tale polizza, che presenta un logo Zurich Insurance non conforme, benché simile nella grafica, a quello utilizzato dalle società del gruppo Zurich, e hanno inserito un avviso sul proprio sito internet al link https://www.zurich.it/zurich-per-te/avvisi/attenzioneai-falsi-contratti-assicurativi.

Zurich ha fornito il seguente recapito telefonico da contattare per eventuali richieste di verifica della genuinità delle polizze da parte dei consumatori: 800815815.

L’Ivass raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione, che i contratti siano riferibili a imprese regolarmente autorizzate, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

dell’Albo delle imprese italiane e degli elenchi delle imprese estere ammesse ad operare in Italia;

il Registro unico degli intermediari assicurativi (Rui) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea;

l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione;

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.