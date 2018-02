Ivass, segnalata polizza fideussoria contraffatta intestata ad Amlin Insurance Se

di

L’Ivass ha reso noto che l’impresa con sede a Londra Amlin Insurance Se ha segnalato un caso di polizza fideiussoria contraffatta che risulta intestata alla vecchia denominazione della società Amlin Europe N.V., che, nell’anno 2016, è stata incorporata in Amlin Insurance Se.

Si tratta di un’impresa inglese, con sede in The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street EC3V 4AG, Londra e abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) anche nel ramo danni 15 – Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio di polizze fideiussorie.

Amlin Insurance Se ha fatto presente che la polizza riporta errori grossolani ed evidenti, quale ad esempio un refuso nella parola “pubblic” contenuta in quello che sembrerebbe essere un timbro notarile.

L’impresa ha anche fatto presente che la polizza oggetto di contraffazione sarebbe stata intermediata da un’agenzia che non risulta iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi tenuto dall’Ivass.

Amlin Insurance Se ha messo a disposizione il seguente contatto: Constantijn Dolmans, telefono: +31 20 503 13 32 per chiedere informazioni sulle polizze e la loro validità.

Si raccomanda di non richiedere attestazioni di veridicità delle polizze a soggetti diversi dall’impresa.

I consumatori e le pubbliche amministrazioni interessate possono chiedere chiarimenti ed informazioni al contact center dell’Ivass al numero verde 800- 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

