Ivass, segnalate polizza contraffatte intestate alla Euroins Insurance Jsc

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha ricevuto segnalazione di una polizza fideiussoria e di una bozza di polizza fideiussoria contraffatte intestate alla Euroins Insurance Jsc.

Entrambi i documenti sono stati disconosciuti dalla suddetta compagnia.

Euroins Insurance Jsc è un’impresa di assicurazione con sede in Bulgaria, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine (Financial Supervision Commission- Fsc), abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) in vari rami danni, fra cui il ramo 15-cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio di polizze fideiussorie.

L’impresa ha indicato i seguenti recapiti per la verifica della genuinità delle polizze:

– E-mail: office@euroins.bg;

– Pec: ad@pec.it;

L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a tal fine, di consultare sul sito www.ivass.it:

gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r.c. auto e la r.c. natanti);

il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea;

l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori dell’Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.