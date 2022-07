Ivass: nuove truffe legate a polizze inesistenti. Unipolsai Assicurazioni smentisce legami con società false

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha segnalato una polizza collettiva inesistente denominata “credito protetto”, apparentemente riconducibile alle società Unipolsai Group Uk Ltd, Unipolsai Uk Ltd, Unipolsai Corp Uk Ltd, Unipolsai Europe Ltd.

L’Ivass informa che con tali denominazioni non esistono imprese assicurative abilitate ad operare in Italia e l’impresa di assicurazioni italiana UnipolSai Assicurazioni Spa ha comunicato che tali società non fanno parte del gruppo Unipol.

L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a tal fine, di consultare sul sito www.ivass.it:

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori dell’Ivass, numero verde 800486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.