Jinvest, Claudio D’Angelo eletto presidente

Jinvest, società finanziaria indipendente attiva dal 2008 nel settore dei distressed asset e dei non performing loans, ha un nuovo presidente: Claudio D’Angelo. Eletto dall’unanimità dal consiglio d amministrazione lo scorso 11 dicembre assume l’incarico dopo aver svolto la funzione di consigliere delegato con delega alle relazioni esterne a partire dal settembre 2018.

Nato a Bologna il 15 febbraio 1971, Claudio D’Angelo è un imprenditore ed investitore nel settore di digital healthcare e co-fondatore e managing partner di Ryse Asset Management Llp, una compagnia di venture capital autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (Fca).

Dal 2009 al 2014 è stato direttore di Gauss Investments, una società di consulenza finanziaria autorizzata e regolamentata dall’Fca.

Precedentemente, dal 2005 al 2009, ha svolto la funzione di responsabile delle vendite di equities & derivatives in europa e Medio Oriente presso Bnp Paribas a Londra, ed è stato membro del Management Committee.

Dal 2000 al 2005 ha lavorato per Lehman Brothers a Londra nel settore dell’equity finance & delta 1 come responsabile delle vendite per l’Europa.

Prima ancora è stato analista e poi veditore di fixed income per Ibj e Dresdner Bank, sia a Londra che a Francoforte.

Claudio si è laureato in economia e commercio presso l’Università di Bologna. Ha inoltre conseguito un executive master in finanza presso l’Insead, Fontainebleau, Francia.