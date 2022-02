Kìron: mutui, erogazioni in crescita del 22,1% nel III trimestre 2021

“Il mercato dei mutui continua la sua importante crescita e si lascia alle spalle il periodo di transizione caratterizzato dall’emergenza sanitaria”, così Renato Landoni, presidente di Kìron Partner, società di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, commenta i dati del report Banche e Istituzioni finanziarie – III trimestre 2021, pubblicato dalla Banca d’Italia.

Secondo i dati di Bankitalia, nel terzo trimestre del 2021 le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 14.366 milioni di euro. Rispetto allo stesso trimestre del 2020 si registra una crescita delle erogazioni pari a +22,1 %, pari a un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro.

Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle erogazioni, gli esperti di Kìron sottolineano la persistenza della tendenza che vede la forte componente delle operazioni a supporto dell’acquisto immobiliare (+34,8%), mentre rallentano in maniera decisa le operazioni di surroga e sostituzione che registrano un calo del -32,9%. Si conferma quindi un mercato fortemente incentrato sulle operazioni di acquisto che rappresentano ormai quasi 9 operazioni su 10 come si evince dal grafico sottostante che indica la percentuale di surroghe e sostituzioni rispetto al totale.

“Secondo le stime di Kìron Partner, il 2021 dovrebbe chiudersi superando i 60 mld di euro di mutui erogati, con un aumento di circa 10 mld di euro rispetto al 2020. Le agevolazioni a beneficio dei giovani previste nel Pnrr faranno accellerare ulteriormente la concessione di credito finalizzata all’acquisto immobiliare. I tassi non subiranno particolari cambiamenti e anche per il 2022 rimarranno contenuti. Tutto ciò, unitamente al fatto che il mutuo casa rimane al centro delle politiche di sviluppo degli istituti di credito a vantaggio delle famiglie, fa ben sperare per la crescita dell’intero comparto”, conclude Landoni.