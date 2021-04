Kìron: mutui +12%, surroghe e sostituzioni -12% nel IV trimestre 2020

Nel quarto trimestre 2020 le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 15,485 miliardi di euro, con un aumento del 7,5% rispetto allo stesso trimestre del 2019, pari a 1,076 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati analizzati dagli esperti Kìron riportati nel report Banche e istituzioni finanziarie – IV trimestre 2020 pubblicato da Banca d’Italia a fine marzo.

Più mutui, meno surroghe

Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle erogazioni di mutui nel IV trimestre in Italia, Kìron evidenzia come crescono di circa il 12% le operazioni di mutuo a supporto di un acquisto immobiliare. Si ridimensiona invece il fenomeno delle operazioni di surroga e sostituzione che registrano un calo del 12% dopo la grande crescita dei trimestri precedenti. “Alla luce di questi nuovi dati possiamo affermare che il mercato della surroga ha sostenuto nel corso dell’anno il mercato dei mutui alla famiglia nonostante il calo dell’ultimo trimestre. Nell’ultimo trimestre la surroga ha pesato il 15,3% sul totale delle erogazioni”, spiega il presidente Renato Landoni.

Il totale delle erogazioni alle famiglie dell’intero anno 2020 è stato di circa 50,5 miliardi di euro. “Anche il saldo da inizio anno porta un valore positivo, +5,2%, con una incremento dei volumi erogati di 2,5 miliardi di euro rispetto al 2019 – aggiunge Landoni -. Questi dati ci restituiscono la consapevolezza che, da un lato, il mercato ha beneficiato dell’onda lunga dei tassi ai minimi, che giustificano la crescita importante delle operazioni di surroga e sostituzione (+55%), dall’altra, la sostanziale tenuta delle operazioni di acquisto (-1,7%) rispetto al calo, più consistente, del numero di compravendite immobiliari (-7,7%)”.

Bilancio del mercato del credito alla famiglia nel 2020 e previsioni per il 2021

“Alla luce dei numeri di chiusura dell’anno 2020 possiamo affermare che sebbene l’anno sia stato caratterizzato dalla pandemia che ha impattato negativamente sull’economia globale, il mercato del credito alla famiglia ha retto molto bene – conclude il presidente di Kìron -. Per fare previsioni più precise, si dovrà attendere il Recovery Found europeo i cui piani finanziari per il nostro Paese restano da attuare e che dovrebbero impattare positivamente sull’economia nazionale già dalla seconda metà del 2021; molto dipenderà dalle politiche economiche che il nostro Paese adotterà. Attualmente, visti i prezzi degli immobili ancora convenienti e i tassi dei mutui ancora ai minimi, permangono interessanti opportunità sul mercato immobiliare per chi vuole comprare sia a scopi abitativi sia a titolo di investimento”.