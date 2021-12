Kìron: mutui, rate resteranno convenienti anche nel 2022

Con i tassi di interesse in aumento, ma su valori ancora molto contenuti, i mutui immobiliari risulteranno convenienti anche nel 2022. È la previsione per il prossimo anno di Kìron, la società di mediazione creditizia di Tecnocasa. Secondo l’analisi, in un contesto macroeconomico che vede un aumento delle stime dell’inflazione per i prossimi mesi, tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria che ha impattato in maniera importante sul Pil europeo, la Bce continua a manifestare la propria volontà di contenere i tassi di interesse agli attuali livelli seppur, col prossimo anno, verranno gradualmente ridotte le misure a sostegno dell’economia europea che erano state in precedenza adottate dalla stessa Bce (Pepp).

“Attualmente la forte liquidità di cui godono gli istituti di credito sta portando ad un allineamento dell’offerta bancaria su spread abbastanza contenuti. Riteniamo – afferma Renato Landoni, presidente Kìron – però che nel prossimo futuro si possa determinare un leggero aumento dei tassi di interesse. I tassi resteranno comunque a valori molto bassi rispetto al passato e permetteranno così di ottenere accesso ai finanziamenti a condizioni convenienti anche per il 2022”.

Euribor

Dai massimi di luglio 2011 (1,60%), il tasso Euribor a 3 mesi ha iniziato una parabola discendente che lo ha portato a quota 0,19% (dicembre 2012), per attestarsi poco sopra lo 0,20% per tutto il 2013 e il 2014. Ha virato sottozero col mese di maggio 2015 e dopo una progressiva discesa è arrivato a -0,56% nel mese di novembre 2021 raggiungendo il minimo storico.

Eurirs

Dopo aver mantenuto una media intorno al 3,4% nel 2011, l’Eurirs a 25 anni è sceso a giugno 2012 a quota 2,13% per poi tornare a crescere fino a 2,75% a settembre 2013. Da allora ha iniziato una fase discendente di lungo periodo che si è accentuata a luglio 2019. Ha toccato il minimo storico a ottobre 2020 segnando 0,02%. L’ultima rilevazione media relativa al mese di novembre si attesta allo 0,38%.

Mutui, fisso e variabile a confronto

Basandosi sulle dinamiche dei tassi di novembre 2021, l’ufficio studi di Kìron ha calcolato l’importo della rata mensile di un mutuo ipotecario del valore di 110.000 euro per una durata di 25 anni, ipotizzando che l’immobile valga 160.000 euro e che lo spread medio di mercato si attesti all’1,10% sia per il tasso fisso che per il tasso variabile. Con un mutuo a tasso fisso la rata si attesterebbe a 438 euro, circa 46 euro in più rispetto a quella di un mutuo a tasso variabile, la cui rata ammonta a 392 euro.

“Questo chiaramente se i tassi rimanessero sempre agli attuali livelli, cosa che è difficilmente verificabile in un orizzonte temporale così lungo – spiega Landoni -. Volendo optare per la situazione di maggior risparmio, ovvero quella del mutuo variabile, è fondamentale capire quanto il reddito del nucleo familiare sia in grado di sopportare eventuali aumenti di rata, sia in termini di capacità di rimborso sia in termini di sostenibilità del tenore di vita”.

Alcuni esempi utili a capire la differenza tra tasso fisso e tasso variabile:

IMPORTO MUTUO € DURATA (anni) TASSO FISSO

(€ mese) TASSO VARIABILE

(€ mese) Tasso Fisso Vs Tasso Variabile

(€ mese) 50.000 10 448 428 Fisso +20 euro 100.000 15 620 579 Fisso +41 euro 200.000 20 963 879 Fisso +84 euro 250.000 25 997 891 Fisso +106 euro

“I tassi dei mutui hanno fatto rilevare dei lievi aumenti nel corso dei mesi centrali del 2021, un po’ per via della variabilità degli indici di riferimento a cui sono indicizzati, un po’ per il lieve rialzo degli spread da parte degli istituti di credito, fenomeno che come in precedenza analizzato sembra essersi esaurito. Ad oggi resta tuttavia ancora molto conveniente sottoscrivere un mutuo per acquistare l’abitazione in quanto i tassi sono attesi alle attuali quotazioni o in lieve aumento per tutto il 2022”, conclude il presidente di Kìron.