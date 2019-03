di

Kìron Partner s.p.a. opera attualmente con 187 agenzie come mediatore iscritto all’albo Oam, attraverso una propria rete di agenti distribuiti nei punti vendita Kìron ed Epicas. Nel 2018 sono stati inseriti 180 nuovi collaboratori, arrivando a un totale di 780 effettivi. Per il 2019 la società cerca su tutto il territorio nazionale altri 200 collaboratori, che saranno inseriti all’interno delle agenzie creditizie dell’azienda.

Il Gruppo Tecnocasa investe molto sul processo di sviluppo e prosegue nella sua crescita nelle 8 nazioni in cui è presente: Spagna, Ungheria, Messico, Polonia, Francia, Tunisia, Thailandia.

“L’intento del Gruppo – ha dichiarato il presidente e fondatore Oreste Pasquali, che ha dato i natali a Tecnocasa e Kìron agli inizi degli anni ’80 – è quello di continuare lo sviluppo di tutte le reti mantenendo la sua posizione nel settore. Sviluppo che potrà essere sostenibile nel tempo se appoggerà sui criteri fondamentali che distinguono la nostra formula e la nostra filosofia da oltre 30 anni, ovvero la crescita interna, una preparazione professionale adeguata e il perseguimento della mission aziendale che sta nel promuovere valori etici e una leadership morale nella gestione degli affari”.

Per il 2019 “sono previste180 nuove aperture in Italiae circa 100-110 all’estero – specifica Pasquali –. Oggi Tecnocasa grazie all’assetto organizzativo di cui dispone, grazie all’innovazione che la caratterizza, ai servizi messi a disposizione delle reti e soprattutto grazie alle persone da cui è composta, è pronta per consolidare ulteriormente la propria leadership ed incrementare la capillarità continuando ad essere per i giovani una valida opportunità. I piani di sviluppo prevedono un reclutamento di risorse importante attraverso l’inserimento di nuovi collaboratori da formare per offrire un servizio sempre più qualificato al cliente finale”.

Kìron, nel 2018 raggiunti i 780 collaboratori. Nel 2019 previsti altri 200 inserimenti ultima modifica: da