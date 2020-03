Kìron Partner, nel 2019 erogati 1,83 miliardi

Kìron Partner s.p.a., società del Gruppo Tecnocasa, attiva da oltre 20 anni nel settore della mediazione creditizia in Italia, nel 2019 ha ottenuto ottimi risultati su diversi fronti: ha aperto 10 nuovi punti vendita e inserito 211 collaboratori.

L’attività di ricerca viene svolta quotidianamente dalla struttura di consulenza, capillare su tutto il territorio nazionale, nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio alla clientela.

“In un contesto di mercato dei mutui ipotecari caratterizzato nel 2019 da un calo dei volumi erogati – ha dichiarato Carlo Tenconi amministratore della società – grazie alle ottime performance dei suoi 870 collaboratori, Kiron Partner è cresciuta ulteriormente e ha chiuso l’anno con oltre 1,83 miliardi di mutui erogati, miglior anno dall’entrata in vigore del Dlgs. 141/10. Una volta terminata l’emergenza sanitaria, che sta coinvolgendo la nazione in queste ultime settimane, c’è l’intenzione di proseguire nel processo di crescita intrapreso. Uno sviluppo che riguarderà sia la crescita della rete, molti nuovi collaboratori sono già pronti all’ingresso, sia in termini di nuove agenzie sul territorio, per cui è previsto un chiaro piano di aperture. L’obiettivo è quello di traguardare i 2 mld di euro di erogato nei prossimi anni”.