Kìron Partner, nel I semestre produzione in aumento del 6%

I consigli di amministrazione delle società del Gruppo Tecnocasa hanno approvato i conti semestrali al 30 giugno 2019. I dati, spiega una nota, confermano il trend di crescita già in atto negli ultimi anni.

Rispetto al primo semestre 2018 si registra un incremento del valore della produzione del 6%, sia per il settore immobiliare (Tecnocasa Franchising s.p.a.) sia per quello della mediazione creditizia (Kiron Partner s.p.a.): rispettivamente 21.886.000 euro e 30.821.000 euro, con effetti positivi anche sui dati attesi dell’esercizio in corso.

I risultati raggiunti confermano le positive perfomance delle società del Gruppo consolidandone la stabilità e rafforzando la leadership nel proprio core business.

Il Gruppo Tecnocasa, fondato e presieduto dal Dott. Oreste Pasquali, conta nel mondo oltre 3.320 agenzie. In Italia il Gruppo è presente con le reti di intermediazione immobiliare Tecnocasa (1.723 agenzie affiliate), Tecnocasa Immobili per l’Impresa (78 agenzie affiliate) e Tecnorete (478 agenzie affiliate, di cui 7 dedicate al settore industriale). Il Gruppo è presente all’estero nelle seguenti nazioni: Spagna, Ungheria, Messico, Polonia, Francia, Tunisia, Thailandia.

Kìron Partner SpA (società di mediazione creditizia soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Tecnocasa Holding S.p.A) opera attraverso una propria rete di agenti, costituita in Italia da 812 Consulenti del Credito e Assicurativi distribuiti nei punti vendita Kìron (180) ed Epicas (5).