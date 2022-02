Kìron prevede 20 aperture e l’inserimento di 200 collaboratori nel 2022

Kìron Partner, società di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, opera con 214 agenzie (dato a gennaio 2022), come mediatore iscritto all’albo Oam, attraverso una propria rete di agenti distribuiti nei punti vendita Kìron ed Epicas, è cresciuta nel 2021 arrivando a 1.015 collaboratori.

“La società ha previsto un piano di sviluppo importate anche per il 2022, sia come numero di collaboratori con la previsione di inserire 200 agenti, sia come nuovi punti vendita con l’apertura di 20 agenzie sul territorio nazionale”, afferma Carlo Tenconi, amministratore delegato Kìron Partner.

Le figure ricercate e come candidarsi

Le figure che il settore creditizio del gruppo Tecnocasa vuole inserire nella rete sono giovani diplomati o laureati anche alla prima esperienza, desiderosi di intraprendere una professione importante ed interessante, che consiste nell’assistere le famiglie in un momento particolare della loro vita e che necessitano un finanziamento e una copertura assicurativa.

Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form sul portale Kìron.it; nella sezione “lavora con noi” sono elencate le posizioni attualmente aperte nelle varie regioni.

Il percorso di crescita

“La nostra è una crescita interna che prevede dei percorsi di carriera chiari e definiti. I nostri collaboratori diventano dei manager dopo aver effettuato dei passaggi formativi specifici ed obbligati, dopo aver avuto modo di conoscere al meglio le dinamiche del nostro Gruppo e dopo aver maturato la necessaria esperienza operativa – aggiunge Tenconi -. La maggior parte dei collaboratori che inseriamo appartengono alla fascia d’età più giovane, quella compresa tra i 20 e i 30 anni, mentre lo ‘zoccolo duro’ della nostra rete è costituito dai collaboratori storici con una importante solidità professionale”.

La formazione

La società si è strutturata per erogare la formazione anche a distanza attraverso webinar a cura della scuola di formazione interna al gruppo e ha previsto un piano strutturato e continuativo per tutti gli appartenenti al comparto creditizio.