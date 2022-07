Kìron: nel I semestre erogati 1,1 mld di mutui. Inseriti 86 collaboratori con progetto giovani

Nel primo semestre 2022 Kìron ha erogato 1,1 miliardi di mutui a oltre 9.000 famiglie. Lo ha reso noto oggi la società di mediazione creditizia, che ha raggiunto quota 220 agenzie attive e 990 collaboratori.

Nel dettaglio, tra gennaio e giugno Kìron ha aperto 6 nuove agenzie a marchio e inserito 86 nuovi collaboratori. Il 60% dei neo inseriti sono under 30 con la formula ‘progetto giovani’, che prevede corsi dedicati in particolare in ambito commerciale.

“Il ‘progetto giovani’ è un percorso di avviamento rivolto ai nuovi collaboratori in età da apprendistato che prevede un percorso formativo dedicato ai futuri nuovi professionisti del settore. Questo progetto viene supportato dalla società Kìron Partner attraverso un contributo economico che può durare da 6 fino a 12 mesi di attività e garantisce la copertura dei principali costi di abilitazione alla professione”, precisa la società.