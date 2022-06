Kìron: superato il mld di intermediato nel I semestre 2022

Lo scorso 15 giugno Kìron Partner Spa ha superato il miliardo di euro di mutui intermediati alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione. Lo ha reso noto oggi la società di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, che ha diffuso i risultati del primo semestre. La rete dell’azienda conta ad oggi 970 collaboratori e 221 agenzie sul territorio nazionale.

“Lo stesso obiettivo era stato raggiunto lo scorso anno alla fine del mese di giugno. Quest’anno è arrivato con ulteriore anticipo, segno chiaro ed inequivocabile che la domanda di consulenza da parte dei clienti è in crescita costante e che le famiglie vedono nella nostra rete e nelle nostre persone dei validi professionisti a cui affidarsi per un passo così importante come l’accensione di un mutuo per l’acquisto della casa”, ha dichiarato l’amministratore delegato Carlo Tenconi.

In un contesto caratterizzato da tassi in aumento come quello attuale “è sempre più necessario ed utile affidarsi all’esperienza di consulenti del credito specializzati che possano orientare al meglio i clienti verso la scelta più adeguata allo stile di vita, alle disponibilità e anche ai progetti futuri che caratterizzano la persona o la famiglia – ha aggiunto Tenconi -. E qui entra appunto in gioco la figura fondamentale del consulente del credito Kìron che, grazie a solide e strategiche partnership con gli istituti di credito, ha a disposizione un portafoglio prodotti trasversale frutto di oltre trenta convenzioni attive stipulate con le principali banche”.

La società sta ricercando nuove risorse da inserire nelle agenzie su tutto il territorio italiano.