Klarna raggiunge 1 milione di utenti attivi in Italia

Klarna, società attiva nei servizi di pagamento, bancari e di shopping, ha superato 1 milione di consumatori attivi dal lancio sul mercato italiano, avvenuto nell’ottobre 2020. Lo ha annunciato oggi l’azienda, che sottolinea come la crescita rifletta l’aumento della richiesta da parte degli italiani di acquistare e pagare tramite opzioni più smart, che consentano agli utenti di risparmiare tempo e denaro grazie all’assenza di interessi o commissioni, e li aiutino allo stesso tempo a prendere decisioni consapevoli e a mantenere il controllo sulle proprie finanze.

La società, in particolare, si posiziona come partner di riferimento per la crescita dei retailer in Italia, collaborando con oltre 6.500 brand internazionali e nazionali tra cui Etro, Stella McCartney, Guess, United Colors of Benetton, Alessi e Trony.

“Il fatto che un milione di italiani ora si affidi a Klarna per fare acquisti e pagare indica un importante cambiamento nelle abitudini dei consumatori, che si stanno spostando da forme di credito tradizionali verso opzioni di pagamento più flessibili e sostenibili – ha spiegato Francesco Passone, head of Southern Europe di Klarna –. Offrendo agli utenti il controllo e la possibilità di decidere dove, quando e come pagare, possiamo inoltre mettere a disposizione dei brand opzioni innovative che contribuiscono ad aumentare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. Il nostro obiettivo è continuare a guidare una vera rivoluzione degli acquisti e, per farlo, investiremo per far crescere le attività e supportare ulteriormente le aziende in Italia”.