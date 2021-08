Know Your Customer e Crif: al via partnership e investimento nel corporate kyc

Ha preso ufficialmente il via una nuova partnership tra Crif e Know Your Customer, provider di soluzioni regtech che ha investito finanziariamente nell’azienda stessa.

Con sede a Hong Kong e uffici a Singapore, in Cina, Irlanda e Regno Unito, Know Your Customer fornisce soluzioni digitali per corporate kyc e automation per l’onboarding di clienti finali a istituzioni finanziarie di tutto il mondo.

La partnership consentirà a Know Your Customer di sfruttare il vasto e consolidato network di clienti di Crif composto da 10.500 istituti finanziari in oltre 40 paesi, in modo da accelerare significativamente la crescita in altri mercati globali. L’iniezione di capitale consentirà a Know Your Customer di ampliare la propria gamma di prodotti per rivolgersi a settori precedentemente non serviti e, al contempo, estendere lo sviluppo dell’artificial intelligence (ai) e dei componenti di automazione all’interno della sua piattaforma.

Grazie all’accordo, Crif amplierà la sua offerta di informazioni in ambito kyc tramite la piattaforma premium di Know Your Customer, per potenziare la digitalizzazione end-to-end dell’onboarding aziendale per il settore finance a livello globale.

Obiettivo della collaborazione tra le due aziende è quello di accelerare il processo di innovazione di banche e fintech che necessitano di un processo estensivo di digital transformation per navigare il nuovo clima economico. La partnership offrirà anche una migliore digital experience per privati e imprese su scala globale grazie all’utilizzo di un data set più completo e costantemente aggiornato, che in ultimo semplificherà l’accesso al credito.

La transazione segue una significativa crescita commerciale per Know Your Customer, in particolare negli ultimi 18 mesi. Nello specifico, la base clienti dell’azienda comprende 18 giurisdizioni e 11 settori, tra cui banche Tier 1, provider di servizi aziendali e di carte di credito, fintech in rapida crescita e importanti istituti di credito asiatici ed europei.

“Questa nuova partnership e l’investimento ad esso connessa rappresentano un risultato straordinario e un punto di partenza essenziale per la prossima fase dell’espansione globale di Know Your Customer – ha commentato Claus Christensen, ceo e co-fondatore della società -. L’intero team di Know Your Customer è entusiasta e pronto a collaborare strettamente con Crif per espandere il proprio network e far progredire ulteriormente le capacità della nostra avanzata soluzione kyc”.

Carlo Gherardi, ceo di Crif, ha aggiunto: “La tecnologia di Know Your Customer rappresenta un’integrazione strategicamente importante al nostro portfolio di prodotti, rafforzando la nostra posizione come centro di eccellenza per le soluzioni KYC aziendali in Asia e a livello globale”.

A seguito dell’investimento, Paola Galassi, executive director of b2b services di Crif, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Know Your Customer.

Zelig ha agito in qualità di advisor strategico e finanziario esclusivo di Know Your Customer sull’investimento di Crif.