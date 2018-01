Konsumer, su garanzia legale bocciato il 15% dei rivenditori di elettronica

di

Prosegue l’indagine promossa da Konsumer Italia e Garanteasy sulla completezza e trasparenza della garanzia legale ad opera dei rivenditori. Questa volta è stato passato in rassegna il settore dell’elettronica: dalla ricerca emerge che circa l’84,8% dei rivenditori di prodotti elettronici, oggi, comunica in maniera chiara e trasparente l’esistenza della garanzia legale sui propri siti web. Tra essi il 12,1% risulta “Sufficiente”, il 42,4% ottiene un punteggio “Discreto”, il 24,2% “Buono” ed il 6,1% “Ottimo”. Sicuramente ciò ha contribuito a far sì che circa il 70% dei consumatori Italiani sia oggi consapevole di aver diritto alla garanzia legale sui prodotti di elettronica a fronte di meno del 50% che sa di averla anche su abbigliamento e accessori.

In particolare, Konsumer Italia ha analizzato la comunicazione pre contrattuale di trentatrè rivenditori di prodotti elettronici con queste caratteristiche: il 9,1% con soli negozi propri in Italia, il 24,2% con il solo canale e-commerce ed il 66,7% con attivi entrambi i canali di vendita.

SI può quindi affermare che gli operatori di elettronica siano per la stragrande maggioranza buoni comunicatori; ma esiste ancora il 15% che non comunica in maniera adeguata i contenuti della garanzia legale: In particolare il 6% è “Molto insufficiente”, mentre il 9% “insufficiente”. Nessuno è risultato “Non classificabile” al contrario del 6% dei quasi 250 brand della moda precedentemente analizzati.

Vale la pena notare che i due principali attori e-commerce presenti sul mercato italiano, Amazon ed ePrice, hanno ottenuto una valutazione di “Ottimo” mentre l’equivalente del settore moda, Yoox e Zalando, hanno ottenuto rispettivamente una valutazione “Insufficiente” e “Non classificabile”. A tal proposito va però ricordato che Amazon è stata sanzionata nel 2016 con una multa di 300K euro proprio per mancanza di trasparenza sulle informazioni riguardante la Garanzia Legale.

“Abbiamo informato le aziende sottoposte a verifica dei risultati della nostra indagine – ha dichiarato Fabrizio Premuti, presidente Konsumer Italia – poiché il nostro intento è quello di interagire e creare sinergie con le imprese. Auspichiamo che chi ha registrato un punteggio insufficiente si adegui a quanto indicato dal Codice del Consumo onde evitare esposti all’Antitrust”.

