Konsumer Italia, si apre il secondo congresso nazionale

Si conclude così un primo ciclo dell’associazione che solo cinque anni fa non esisteva, che oggi può vantare una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e che ha ottenuto riconoscimenti importanti, senza mai perdere di vista che un’associazione per la difesa dei diritti de consumatori deve esprimere se stessa tra le persone e mai al chiuso degli uffici.

Centinaia, in questi anni, i gazebo dove Konsumer ha incontrato ed ascoltato migliaia di cittadini traendo spunti per le battaglie quotidiane. Nel corso del congresso ci sarà anche spazio per 2 incontri di riflessione, il primo con Mauro Ugolini di Banca Intesa, il secondo con l’onorevole Caterina Chinnici, dedicato al tema della legalità. Un ringraziamento particolare alla Giunta di Favignana per il sostegno all’iniziativa che si terrà all’interno della Tonnara ex stabilimento Florio.