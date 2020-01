Konsumer, nuova sede a Monte Porzio Catone

Ha aperto anche a Monte Porzio Catone una sede di Konsumer Italia, associazione attiva per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti contro le frodi e i raggiri del mercato.

Presente su tutto il territorio nazionale, con l’apertura della nuova sede Konsumer Italia intende implementare la sua azione sull’intero territorio dei Castelli Romani, fungendo da presidio per tutti i cittadini che ne vorranno far parte.

Lo sportello offrirà una consulenza gratuita ai propri associati grazie ad esperti di settore convenzionati con l’Associazione stessa, assicurando risposte certe in tempi brevi e un’assistenza continua e qualificata in tutte le fasi della controversia. In particolare, le tematiche trattate riguardano questioni di notevole interesse per i consumatori quali:

Utenze (bollette acqua – luce – gas – telefonia- pay TV)

Ambiente ed energie rinnovabili

Mobilità e trasporti

Consulenza fiscale

Assicurazioni

Banche e Sovraindebitamento

Sanità e farmaci

Start-up e micro-imprenditorialità

Agroalimentare e sicurezza degli alimenti

L’associazione si impegnerà a periodici incontri formativi/informativi sull’energia, sul risparmio e l’efficienza energetica. Saranno dedicati incontri mirati anche per spiegare i vari bonus che possono essere richiesti se in stato di disagio economico, dall’energia all’acqua; il funzionamento del mercato dell’energia, i gruppi d’acquisto ed i consigli di Konsumer Italia per evitare truffe e raggiri agli utenti consumatori. Non solo, avrà spazio anche il settore dedicato allo sviluppo delle imprese, la micro-imprenditorialità, banche, politiche del credito e assicurazioni, l’agroalimentare ed il supporto alle politiche di inclusione sociale.

Al fine di promuovere l’associazionismo anche a Monte Porzio Catone e nei Comuni limitrofi, Konsumer Italia ha deliberato una tessera promozionale annua al costo di 5 euro. Per aderire a questa limitata offerta prevista per l’avvio dell’attività, potrete recarvi presso la nuova sede sita in Via IV Novembre n.6, presso lo sportello messo a disposizione dal Comune “[email protected]” nei seguenti giorni: martedì e sabato dalle 9,30 alle 12,30. Per maggiori informazioni potrete consultare la pagina facebook di ‘Konsumer Italia – Sportello di Monte Porzio Catone’ oppure contattare il responsabile della sede il Geom. K. Panzironi, al nr. fisso 06 95210713 oppure cell. 3338972573.