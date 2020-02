“La centralità della donna”: SimplyBiz organizza un dibattito pubblico il 26 marzo a Caltanissetta per condividere esperienze, riflessioni, pensieri

Caltanissetta è pronta a mettere le donne al centro. Il 26 marzo la sala conferenze dell’Ordine dei Medici ospiterà un dibattito pubblico sul ruolo che la donna occupa oggi in una società sempre più complessa e attraversata da dinamiche articolate, frammentarie e difficilmente prevedibili.

All’incontro prenderanno parte ospiti che hanno dedicato parte della loro formazione e del loro lavoro a queste riflessioni: Ersilia Sciandra, presidente del Progetto Luna; Ilaria Buono, istruttrice di pilates e mindfulness; Chiara De Nigris, preparatrice atletica; Claudio Suardi, docente e fondatore del centro fitness “Individual Training”.

A moderare il dibattito sarà Flavio Meloni, amministratore delegato di SimplyBiz, società organizzatrice dell’evento.

“In un momento in cui il tema della donna anima quasi quotidianamente il dibattito pubblico, abbiamo voluto riunire intorno a un tavolo persone differenti che possono raccontare la propria esperienza e condividere pensieri e riflessioni.” spiega Flavio Meloni.

“In questo modo speriamo di dare un piccolo contributo, favorendo una maggiore sensibilità nel pubblico riguardo a una questione che presenta aspetti diversi e talvolta contraddittori: mai come oggi le donne hanno la possibilità di affermarsi e di gestire fama e potere, eppure per altri versi restano soggetti discriminati ed esposti a rischi e violenza”, aggiunge Francesco Riggi, responsabile It di SimplyBiz.

“Abbiamo fortemente voluto questo dibattito e stiamo lavorando molto alla comunicazione dell’evento, sia on line che off line. I nostri canali digitali sono seguiti e aggiornati giornalmente e puntiamo molto social. Stiamo già riscontrando molto interesse e ci auguriamo che l’incontro veda un elevato numero di partecipanti”, sottolinea Mariangela Galante, responsabile marketing di SimplyBiz.

Per accompagnare l’incontro la testata giornalistica SimplyBiz, focalizzata principalmente sull’intermediazione del credito, ha deciso di avviare un filone di interviste dedicate a donne che sono riuscite ad affermarsi in un settore ancora prevalentemente maschile come quello della mediazione creditizia. Alle interviste già pubblicate, consultabili gratuitamente all’indirizzo www.simplybiz.eu/category/news-simplybiz/interviste-simplybiz/, ne seguiranno altre nel corso delle prossime settimane.

Al termine del dibattito avrà luogo una dimostrazione di difesa personale a cura del professore Claudio Suardi. A seguire ‘Amico, Pane d’autore’ offrirà un aperitivo ai partecipanti.

L’evento è gratuito.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente indirizzo: www.simplybiz.eu/la-centralita-della-donna-caltanissetta/ o inviare i propri dati tramite whatsapp al 3202514533.

Contatti: Mariangela Galante, 3202514533