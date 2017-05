La recensione: “Conoscere la nuova cessione del V”

di

Offrire in supporto concreto a tutti coloro che lavorano con la cessione del quinto e vogliono capire come sta cambiando il mercato e in quale direzione orientarsi per affrontare con consapevolezza e preparazione le sfide che questo particolare settore mette loro davanti. È con questo obiettivo che Marcella Frati ed Enrico Pollino hanno scritto “Conoscere la nuova cessione del V per avere successo” (Mfc Editore, 232 pagine, 30,00 euro), un libro che affronta e sviscera ogni aspetto collegato a questo tipo di finanziamento, dal normativo all’assicurativo, dal commerciale al gestionale.

“La cessione del quinto è una forma di finanziamento assolutamente tipica del nostro paese ed è certamente la più complessa sia per il numero di attori che sono coinvolti sia per la quantità di documenti da predisporre, quindi per operare è necessario avere specifiche competenze in diversi campi – scrivono gli autori nell’introduzione -. Ci auguriamo di essere riusciti nell’obiettivo di creare un supporto che possa essere utilizzato anche come guida pratica sia da chi già opera nel settore sia per chi vuole iniziare a lavorarci, sia per chi semplicemente desidera approfondire la sua conoscenza su alcuni aspetti della cessione del quinto”.

Il testo vanta la prefazione di Antonio Catricalà, già presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario dello stesso, viceministro al ministero dello Sviluppo Economico e attuale presidente dell’Oam, Organismo agenti e mediatori, e il contributo di Fabio Piucciolini, esperto consumerista e Elio Migliardi, direttore servizi Net Insurance.

