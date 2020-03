Le misure di Italcredi per l’emergenza Coronavirus

Italcredi ha reso nota la propria adesione a quanto già applicato dal Gruppo Bancario Cassa di Ravenna in relazione all’emergenza sanitaria e alle possibili ricadute economiche determinate dal coronavirus Covid-19.

Per il sostegno alle famiglie clienti “in bonis” delle proprie zone di operatività che soffrono le conseguenze degli eventi, ha deliberato la possibilità che venga chiesta la sospensione temporanea delle rate dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione: per i clienti in bonis, fino a 12 mesi in caso di mancata corresponsione degli emolumenti da parte del datore di lavoro in difficoltà a causa di questa emergenza.