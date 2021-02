Leadership Forum: al via il 9 febbraio l’edizione 2021. Digitalizzazione della mediazione creditizia al centro del dibattito

È fissato per il 9 febbraio l’appuntamento con il Leadership Forum, l’evento per gli operatori del credito che proseguirà fino a giovedì 11 febbraio. Quest’anno, a causa della pandemia, l’evento si terrà in modalità tv show, per una tre giorni densa di contenuti con quasi 80 relatori che si avvicenderanno in tavole rotonde, talk show, speed presentations, alternate con la presenza di keynote speakers.

Presenti anche rappresentanti delle istituzioni, come Banca d’Italia, Oam e diverse associazione del settore fra cui Abi, European Mortgage Federation, Assofin e Ufi.

Nella giornata del 11 febbraio dalle ore 16:45 ci sarà anche la cerimonia degli awards, che premierà le eccellenze del settore.

Durante la prima giornata, il 9 febbraio, si affronteranno le tematiche collegate alla trasformazione digitale della mediazione creditizia. I mediatori si confronteranno sul modo in cui l’emergenza sanitaria abbia accelerato la digitalizzazione e parleranno di come gli operatori abbiano investito sulla trasformazione digitale per mantenere l’operatività efficiente. Interverranno_

Samuele Lupidii , di Alpha Credit ;

, di ; Andrea Cutolo , di Monety ;

, di ; Angelo Spiezia , di We-Unit ;

, di ; Carlo Chidini , di Più Mutui Casa ;

, di ; Gaetano Nardo, di Premia Finance.

Il 10 febbraio si darà ampio spazio ai cambiamenti in atti nel comparto assicurativo per quanto concerne le polizze correlate ai prodotti di finanziamento. La tavola rotonda, coordinata da Carlo Cortella, senior advisor di Emfgroup, vedrà la partecipazione di Net Insurance, Axa Partners, Cf Assicurazioni, Afi-Esca e Rga.

Il terzo giorno, l’11 febbraio, si parlerà di cessione del quinto e di come il mercato abbia “tenuto” in termini di erogato. Secondo l’attività di business intelligence di Emfgroup, i volumi del nuovo erogato dovrebbero essere leggermente al di sotto dei livelli del 2019. Apparentemente poco sembra essere cambiato rispetto al 2019. Si cercherà dunque di capire quello che sta “dietro” a questi numeri e come le società eroganti, le banche, abbiano reagito alla pandemia e come hanno affrontato il mercato le reti distributive specializzate.

Interverranno:

Vieri Bencini , Sigla Credit

, Salvatore Ronzino , Eurocqs

, Erminio Di Iorio , Bnl Finance

, Antonio Dominici , ViViBanca

, Claudio Brambilla , Compass

, Giovanni Cotogni, Sella Personal Credit.

Per partecipare ci si può registrare al link: http://www.leadershipforum.it

Di seguito il Programma Leadership Forum 2021