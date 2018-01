Lease 2018: a Milano, il 20 e il 21 marzo, il primo Salone del leasing e del noleggio

di

Si svolgerà il 20 e 21 marzo, a Milano, presso la sede del Sole 24 Ore, in via Monterosa 91, Lease 2018, il Salone del leasing e del noleggio.

Lease 2018 prevede una intensa due giorni con riflettori puntati sulle novità e le sfide del Leasing e del Renting, grazie alla collaborazione tra Assilea, Associazione Italiana Leasing, e NewtonLab, una delle prime società del mercato specializzata nell’organizzazione di eventi per il mondo delle imprese.

Per diversi mesi Assilea e Newtonlab hanno lavorato alla costruzione di un evento che ha l’obiettivo di posizionarsi come l’appuntamento annuale di riferimento per il settore e per tutti coloro che a vario titolo si occupano di leasing e di noleggio, per favorire gli incontri con gli stakeholder, analizzare le dinamiche di mercato, approfondire le novità normative, offrire momenti formativi.

Numerose le tematiche che saranno affrontate nelle sessioni pubbliche di lavoro: il ruolo del leasing e del noleggio nel Piano Industria 4.0, la gestione dei bisogni della clientela, l’evoluzione dei prodotti e dei canali distributivi, la business mobility, l’evoluzione dei non performing exposures & non core assets, il principio contabile Ifrs 16 e l’impatto sulla domanda e l’offerta di leasing e noleggio, l’organizzazione e l’innovazione nei servizi finanziari, il nuovo leasing abitativo.

L’exhibition area ospiterà invece gli stand dei partner principali produttori di beni e servizi accessori, offrendo una grande occasione di networking con l’obiettivo di creare opportunità di business per i manager del settore acquisti della grande e media impresa, piccoli imprenditori, consulenti e intermediari del credito, broker e agenti di assicurazione, specialisti di recupero e gestione del credito, ordini professionali.

Il settore presenta dinamiche in crescita dal 2014 ed è in grado di giocare un ruolo chiave a supporto dello sviluppo delle imprese e del Paese in generale. Lease 2018 si inserisce in questo contesto positivo dopo un anno di ulteriore crescita, il quarto consecutivo, con i dati dello stipulato generale 2017 che segnano un +12,9% di finanziamenti in leasing, per un totale di oltre 26,5 miliardi di euro. Performance a doppia cifra l’auto, sia per il leasing, sia per il noleggio a lungo termine, beni strumentali, ferroviario, avio e nautico.

La conferma del Piano Industria 4.0, la continua evoluzione tecnologica e la sempre maggiore attenzione alla mobilità ecosostenibile, inducono a prevedere un’ulteriore focalizzazione delle imprese sul Leasing e sul Renting, consentendo di accelerare maggiormente la crescita della nostra Economia. E’ proprio il rafforzamento delle prospettive di crescita del nostro Paese uno dei fattori che ha spinto gli organizzatori dell’evento a credere e investire nel progetto, convinti anche del ruolo sociale che una diffusione ulteriore della conoscenza degli strumenti di finanziamento avrà nel creare valore e ricchezza.

Già alla prima edizione, e a due mesi dall’evento, i riscontri di partecipazione sono ottimi come alto è il livello dei numerosi partner coinvolti e l’attività di co–branding con il Sole24Ore mira a coinvolgere un target elevato di visitatori. È prevista una massiccia presenza sui media online e sui canali social del gruppo, inoltre i giornalisti della testata saranno coinvolti nelle sessioni pubbliche, per una lettura del mercato autorevole e di qualità.

“Crediamo moltissimo in questo nuovo appuntamento rivolto a tutti gli operatori del settore – ha dichiarato il presidente di Assilea, Enrico Duranti -. Si tratta di uno strumento di rafforzamento ulteriore del leasing e del noleggio nell’ambito delle politiche di crescita messe in campo dal governo. Non è un caso che Lease2018 prenda il via all’indomani della conferma dei finanziamenti della Sabatini-ter del Super e dell’iper ammortamento e della nuova disciplina del contratto di leasing dettata dal legislatore”.

