Leasing, Banca Ifis Impresa e Jungheinrich Italiana insieme a sostegno dell’innovazione delle imprese

La business unit leasing di Banca Ifis Impresa e Jungheinrich Italiana hanno raggiunto un accordo di partnership commerciale per supportare le aziende in un ambito strategico e fondamentale qual è l’innovazione.

Grazie a questa nuova alleanza strategica, le aziende clienti di Jungheinrich Italiana potranno usufruire delle proposte contrattuali di Leasing di Banca Ifis Impresa per l’acquisto di beni dal fornitore, nei termini e nelle condizioni previste dalla convenzione. Attraverso la stipulazione del contratto di Leasing sarà altresì possibile, al termine della locazione, acquistare il bene stesso.

“L’intesa firmata con Jungheinrich Italiana è un’importante e prestigiosa opportunità di mercato e un forte riconoscimento del ruolo di sostegno che Banca Ifis offre alle imprese del territorio e all’economia reale – ha dichiarato Massimo Macciocchi, direttore leasing di Banca Ifis Impresa -. Questa partnership conferma come la nostra banca sia sempre più un punto di riferimento per le aziende, sia nell’accesso a soluzioni finanziarie innovative sia per il confronto e dialogo con un team di professionisti pronti ad ascoltare le reali esigenze dell’Italia che produce. Abbiamo creato le basi per una collaborazione costruttiva da leader a leader”.

