Salvatore Mafodda, amministratore Lending Solution: “Il crm finanziario ora viaggia sull’app, per soddisfare esigenze crescenti. Dal collaboratore, al mediatore, all’intermediario”

Un crm finanziario capace di garantire la massima scalabilità e soddisfare esigenze crescenti, da quelle del collaboratore di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi a quelle di un intermediario finanziario erogante. Si chiama Lending Sales ed è l’ultima novità nel panorama dei servizi di customer relationship management (crm), da utilizzare solo con l’app o in versione desktop e web. A lanciarla sul mercato è Lending Solution, techfin che eroga servizi di digital onboarding con particolare riguardo alla prevenzione del rischio frodi, attiva da 11 anni nel settore dei servizi digitali per banche e finanziarie.

“Il nuovo crm si distingue per due caratteristiche: la prima è la scalabilità; la seconda, l’integrazione con i servizi di digital onboarding, firma elettronica e controlli antifrode. Con questo nuovo prodotto abbiamo voluto mettere a frutto, da un lato, la nostra esperienza decennale nella gestione digitale delle reti commerciali e delle attività di vendita nel credito e, dall’altro, gli investimenti fatti nei servizi antifrode e di digital onboarding con tecnologie proprietarie, anche brevettate. Per offrire un valore aggiunto abbiamo quindi deciso di integrare Lending Sales con tutti i servizi del mondo Lending Solution, su un’unica piattaforma”. A parlare è Salvatore Mafodda, amministratore della società.

Partiamo dalla scalabilità. Come funziona e che vantaggi offre?

Lending Sales è un servizio scalabile, nel senso che è nato per risponde a necessità via via più complesse. Si parte dalle esigenze quotidiane di un collaboratore, che può avvalersi della sola app, e, passando per i bisogni di un agente in attività finanziaria o di un mediatore creditizio, che devono gestire una rete di collaboratori, arrivare a quelle di un intermediario finanziario, che deve anche erogare finanziamenti.

La grande novità sta nella possibilità di partire dall’uso della sola app, che presenta tutte le funzionalità utili ad un agente per soddisfare esigenze che, sebbene siano più semplici rispetto a quelle di un ente erogante, sono diventate via via più complesse col passare del tempo.

Andando sul pratico, quali servizi hanno a disposizione collaboratori, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari?

Il singolo collaboratore di agenti e mediatori può delimitare le funzioni a cui accede. Ad esempio, può usare il crm per fissare gli appuntamenti, integrandoli direttamente nel telefonino, e gestire le attività di vendita nonché i documenti, caricandoli direttamente sul suo sistema. E può fare tutto questo anche solo con uno smartphone.

L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio possono usare la piattaforma per gestire la propria rete di collaboratori, per identificare i clienti per far firmare loro la documentazione utile per l’onboarding e per far sottoscrivere la documentazione con la firma elettronica avanzata, che generiamo sempre noi. Infine, possono utilizzarla per i controlli antiriciclaggio.

Gli intermediari finanziari, oltre a gestire una rete strutturata e complessa su vari livelli, e cioè una rete formata da area manager, mediatori, agenti e collaboratori, possono contare su una soluzione integrata, utile alla gestione dei lead, all’onboarding dei clienti, alla verifica delle identità e all’antifrode. Tutto questo è integrato in un’unica soluzione.

Quali vantaggi comporta questa integrazione?

Tutte le operazioni si svolgono sempre su una sola piattaforma, quella di Lending Solution che in quanto Registration Authority garantisce anche l’emissione e la gestione di firme elettroniche avanzate o digitali. Un esempio: si può organizzare e monitorare un unico processo di vendita che partendo dalle gestione della vendita sul crm consente di raccogliere informazioni ed effettuare l’analisi antifrode utile infine all’identificazione per l’emissione di un certificato di firma elettronica digitale per la conclusione automatica del contratto. Ovviamente si può decidere di acquistare solo un servizio singolo o tutto il pacchetto.

Come funziona a livello operativo?

Lending Sales è un front end cloud che si può integrare sia con il sito internet che con eventuali app delle società. L’accesso avviene, come già accade per molti utenti, attraverso un’area riservata. La differenza è che, accedendo al portale, si entra in un mondo che include tutti i servizi utili alla realizzazione e conclusione della vendita.