Lending Solution: nasce “Lending sales”, il crm finanziario integrato di ultima generazione

Dalla gestione del portafoglio clienti a quello di una rete di agenti: il nuovo software Lending Sales di Lending Solution è stato creato per soddisfare in maniera scalabile le esigenze di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Dal contatto o lead alla liquidazione del finanziamento, passando per la gestione della vendita e la contrattualizzazione del finanziamento, Lending Sales dispone di un sistema di controllo basato su alert operativi, che sono di supporto alle varie fasi di lavorazione, ed è stato realizzato su misura per i professionisti dell’intermediazione del credito.

Disponibile in versione desktop, web e mobile, tramite l’app per Ios e Android, consente di avere la gestione dei contatti e della vendita a portata di smartphone. Con una grafica intuitiva e interattiva, il software consente al professionista del credito una gestione del proprio lavoro in modalità cloud e in totale privacy e sicurezza.

Prodotto dalla Lending Solution, techfin che eroga servizi di digital onboarding con un particolare riguardo alla prevenzione del rischio frodi, Lending Sales completa l’offerta della società, attiva da 11 anni nel settore dei servizi digitali a banche e finanziarie.

“Lending Sales è l’ultimo progetto destinato alla intermediazione finanziaria, perfettamente integrato con tutti i nostri servizi e orientato a una maggiore mobilità nell’esercizio della professione”, dichiara l’amministratore della Lending Solution, Salvatore Mafodda.