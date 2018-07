Lo Smart Working Day si rinnova: un nuovo sito, un’edizione web learning e nuove tappe formative

di

Dopo il successo del tour della scorsa primavera, lo Smart Working Day si rifà il vestito: in progetto un nuovo sito che sarà presto on-line e che sarà il contenitore di tutte le nuove iniziative work in progress per il prossimo autunno. L’edizione “Web Learning” innanzitutto, un nuovo tour verticale dedicato a Hr manager e figure apicali e il programma Ambassador, per condividere, sensibilizzare ed esportare una nuova cultura sul lavoro agile.

Lo Smart Working Day è la prima iniziativa in italia sulla tematica dello smart working appunto. Il tour, che ha toccato diverse città d’Italia, si è fatto notare rispetto a quanto presente sul panorama nazionale, per il focus estremamente pratico. Un distinguo non da poco in un contesto nel quale, il lavoro agile viene per lo più mal-interpretato e affrontato da solo punto di vista statistico. Per questa ragione ha raccolto consensi da più parti, da aziende, stakeholder, manager e curiosi, consensi che hanno spinto gli organizzatori a non fermarsi e riformare l’offerta per renderla sempre più rispondente alla domanda di mercato.

La prima delle novità è l’edizione Web-Learning, per proseguire le attività di informazione e sensibilizzazione a cui si è dato vita nel tour. La formazione on-line è programmata dal 21 settembre al 4 ottobre, un appuntamento quotidiano con la sola eccezione del 2 ottobre. Un’ora al giorno dedicata a singole tematiche, spazi, strumenti, legislazione, con relatori esperti in grado di fornire il vero valore aggiunto dell’iniziativa. Un occasione da non perdere, che offre gratuitamente ai partecipanti la possibilità di approfondire aspetti fondamentali di questo nuovo paradigma di lavoro. È possibile già iscriversi gratuitamente all’evento: clicca qui .

Ma le novità non sono finite. In programma per il prossimo autunno, un tour verticale dedicato ai manager che stanno approcciando lo smart working e vogliono un confronto diretto sugli aspetti pratici e organizzativi. Un appuntamento immancabile per Hr manager ma anche per altre figure apicali, per rimanere al passo e conoscere davvero gli strumenti e le possibilità di una modalità rivoluzionaria di collaborazione. I dettagli sul nuovo tour saranno presto disponibili, unica anticipazione il nome: Smart Working Day – Masterclass, un format rinnovato e interventi verticali di consulenti ed esperti sulla tematica.

In cantiere anche l’iniziativa “Diventa Ambassador”, il progetto della creazione di una Community di riferimento per la condivisione delle esperienze e dei valori dello smart working. Un progetto ancora in divenire che sarà dettagliato sul nuovo sito che sarà presto on-line al solito indirizzo www.smartworkingday.it , con tutte le informazioni sui tour e gli eventi dedicati allo Smart Working. Le novità sono tante e siamo certi che non deluderanno gli aficionados e potranno soddisfare un pubblico sempre più ampio di utenti che si affacciano a questo mondo.

Intanto rinnoviamo l’invito ad iscriversi gratuitamente all’edizione Web Learning per entrare più nello specifico delle tematiche legate allo smart working in attesa delle prossime novità: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-smart-working-day-web-learning-47464215747

