Accordo tra Locare e Hgroup

Locare s.r.l., la startup innovativa che per prima in Italia ha iniziato a occuparsi di rent care, offrendo servizi per la locazione a 360 gradi, ha avviato una collaborazione triennale con Hgroup, società attiva in ambito creditizio, assicurativo e immobiliare.

L’accordo prevede che tutti i collaboratori di Hgroup possano offrire alle agenzie immobiliari i servizi di Locare: “CompilAffitto”, che genera in automatico un contratto di affitto con le corrette diciture e i riferimenti aggiornati; “RegistrAffitto”, che consente la registrazione online dei contratti presso l’Agenzia delle Entrate in modo rapido e senza obbligo di pre-acquisto; “SalvAffitto”, che garantisce al locatore, in tutti i casi di controversie con l’inquilino relative al contratto di locazione sottoscritto, la possibilità di beneficiare di un servizio di assistenza dedicata che lo accompagni sia nella gestione sia nella risoluzione delle stesse.

L’intesa comporterà inoltre la partecipazione di entrambe le società agli incontri che le due realtà organizzeranno nell’ambito delle proprie attività, nonché la realizzazione di iniziative condivise.

“Il nostro obiettivo è quello di diventare leader nel mercato dei servizi immobiliari collegati alla locazione – spiega Andrea Napoli, ceo di Locare.online -. L’accordo con Hgroup si inserisce proprio in questo percorso. Nei prossimi tre anni avremo modo di avviare progetti estremamente interessanti, sia per le nostre realtà che per i nostri clienti”.

“Hgroup è sempre molto attenta al mondo delle startup che portano innovazione nel settore immobiliare – sottolinea l’amministratore delegato Enrico Quadri –. Siamo proprietari di Casashare e Relabora, che offrono servizi avanzati agli operatori del real estate. L’intesa con Locare va esattamente in questa direzione e ci consente di offrire alla rete di agenzie immobiliari con cui collaboriamo quotidianamente strumenti nuovi ad alto tasso tecnologico. Siamo certi che l’accordo porterà benefici a entrambe le società”.