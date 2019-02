Locare, siglato accordo di distribuzione con Iside Broker Insurance

di

Locare s.r.l., la startup innovativa che per prima in Italia ha iniziato a occuparsi di rent care, offrendo servizi per la locazione a 360 gradi, e Iside Broker Insurance, società di assicurazione indipendente che opera nel mercato della mediazione creditizia, hanno sottoscritto un accordo di distribuzione grazie al quale i collaboratori del broker potranno offrire ai propri clienti servizi di consulenza sulle varie tipologie di contratti di locazione.

“Iside Broker Insurance punta da sempre all’innovazione, sia di prodotto che di processo, come chiave di successo per una crescita costante e sostenibile nel tempo – spiega l’amministratore delegato Christian Pirulli -. Nel progetto Locare abbiamo trovato tutte quelle caratteristiche che ci permetteranno di offrire ai nostri partner qualcosa di nuovo e unico nel mercato delle locazioni. Crediamo fortemente in questa start up innovativa che, attraverso un management con esperienza ultradecennale nel settore, è riuscita per prima a introdurre in Italia i concetti di rent care e rent warranty. Siamo molto contenti di essere tra i primi a siglare una partnership distributiva, sicuri che in breve tempo raggiungeremo importanti traguardi grazie a questo nuovo approccio rivoluzionario nel mondo delle locazioni. Attraverso l’integrazione della nostra piattaforma con quella di Locare, offriremo una risposta concreta a tutti i soggetti coinvolti nel processo di locazione, dal proprietario di casa all’agente immobiliare. Il tutto avverrà in maniera semplice e intuitiva grazie all’approccio fortemente tecnologico di Iside Broker Insurance e Locare. Da oggi i nostri collaboratori potranno offrire ai propri clienti servizi di consulenza sulle varie tipologie di contratti di locazione, partendo dalla compilazione passando alla registrazione e infine alla loro tutela. Il portale digitale di Iside Broker Insurance, unico nel suo genere, si arricchisce ulteriormente con Locare, permettendoci così di offrire soluzioni non solo per il mondo della mediazione creditizia ma da oggi anche per gli agenti immobiliari”.

“Questa nuova partnership segna un nuovo passo avanti per la nostra società. La meta resta sempre la stessa, rendere più semplice la vita di tutti coloro che si occupano di locazione”, aggiunge Andrea Napoli, ceo di Locare.

