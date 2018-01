di

Su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico la giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera per accrescere competitività ed efficienza del sistema dei confidi. Il provvedimento dà avvio a un percorso di studio dall’attuale scenario, con la collaborazione di Finlombarda s.p.a., per rendere questo strumento di accesso al credito ancora più aderente alle esigenze del sistema produttivo. Il lavoro di approfondimento è finalizzato a individuare nuovi standard di efficienza, che i confidi si impegneranno a garantire attraverso un accordo con Regione Lombardia.

“La crisi di liquidità è un fattore che compromette, anche in maniera irreversibile, la competitività delle imprese e la loro stessa esistenza. Regione Lombardia ha messo in campo numerose iniziative per sostenere l’impresa e, proprio per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese lombarde attraverso il sistema dei confidi – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico – abbiamo impiegato in questa legislatura oltre 60 milioni di euro. Con questo provvedimento si conferma la nostra attenzione in questa direzione e si apre un lavoro concreto per rendere ancora più solido e accessibile questo sistema di garanzie cosi’ radicato sul territorio, in modo da qualificare e rendere più efficace il sostegno al credito per le imprese e contribuire ad agganciare i primi segnali incoraggianti di ripresa economica. Il percorso tecnico (previsto dalla lettera R del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) che abbiamo intrapreso ha come obiettivo quello di limitare l’azione diretta del fondo centrale, facendo prevalere la garanzia dei confidi regionali, più vicini e attendi alla dimensione e alla realtà produttive del sistema economico lombardo, che e’ fatto di piccole e medie imprese”.

Lombardia, dalla giunta una delibera per valorizzare il sistema dei confidi ultima modifica: da