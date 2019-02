Luiss EnLabs, al via nuova call per startup

di

Una nuova call per selezionare i progetti imprenditoriali del futuro e sostenerli nella crescita con 145.000 euro: Luiss EnLabs lancia una sfida a tutte le startup digitali pronte a trasformare il mercato. L’acceleratore di startup di LVenture Group, nato da una joint venture con l’Università Luiss e oggi punto di riferimento a livello europeo grazie a una metodologia affermata, riapre le candidature per il suo “Programma di accelerazione”.

C’è tempo sino al 31 marzo per le startup operanti in tutti i settori del digitale per candidarsi al Programma che partirà nel mese di giugno e si svolgerà negli Hub dell’innovazione di Roma e Milano.

Le startup selezionate accederanno a un investimento di 145.000 euro, di cui 60 mila euro in servizi, in cambio del 9% di equity e una convertible note. Un’offerta tra le più alte in Europa a livello micro-seed, grazie alla partnership strategica siglata da LVenture Group, primario operatore di Venture Capital nel panorama italiano, con Hatcher+, Fondo internazionale con base a Singapore.

“Siamo pronti a selezionare le startup digitali early stage più promettenti, con progetti imprenditoriali proiettati sui trend di mercato e con un team pronto a cimentarsi in un percorso sfidante. Le risorse finanziare che oggi mettiamo a disposizione assieme al valore del nostro ecosistema, in grado di accelerare concretamente la crescita delle startup, ci consentono di essere sempre più attrattivi a livello internazionale”, ha dichiarato Augusto Coppola, managing director di Luiss EnLabs.

IL PROGRAMMA

Il Programma di Accelerazione ha una durata di 5 mesi. Le startup selezionate riceveranno pieno supporto dal team di esperti di Luiss EnLabs e LVenture Group e da una rete di oltre 50 advisor nello sviluppo del loro prodotto e del modello di business, nella tecnologia, nella comunicazione, nel marketing e nelle attività di fundraising, potendo usufruire anche di assistenza legale. Potranno inoltre accedere a spazi di lavoro capaci di rispondere ad ogni esigenza operativa e a centinaia di eventi legati al mondo dell’innovazione, fonte di costante ispirazione e di opportunità di networking.

REQUISITI

Per accedere al Programma di Accelerazione di Luiss EnLabs le startup devono proporre soluzioni competitive in settori di mercato in forte crescita, con un prototipo funzionante del prodotto o un’idea validata (Minimum Viable Product) e presentare un team disposto a trasferirsi a Roma o Milano per dedicarsi al progetto full time, con competenze trasversali, in particolare quelle necessarie allo sviluppo tecnologico. La selezione è aperta a tutte le startup che operano nel digitale con particolare riguardo per quelle attive nei settori del corporate welfare, cybersecurity, software per le imprese, salute e benessere, retail, Industria 4.0, fintech e che utilizzano tecnologie come Intelligenza Artificiale, blockchain, AR/VR e IoT.

LOCATION

Le startup selezionate svolgeranno il Programma di Accelerazione nell’Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs, presso la Stazione Termini di Roma o nella sede dell’acceleratore presso il Milano Luiss Hub: due realtà connesse in un ecosistema ad alto tasso di contaminazione, dove startup, corporate, investitori, business angel e mentor lavorano fianco a fianco per creare imprenditorialità innovativa.

CANDIDATURE

Le candidature al Programma di Accelerazione devono essere inoltrate online accedendo ad acceleration.luissenlabs.com. Con “Good Morning, Startup!” è possibile inoltre prenotare un appuntamento con il team di Luiss EnLabs, pronto ad ascoltare progetti imprenditoriali innovativi e a indirizzarli nel processo di applicazione.

