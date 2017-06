Lutto in Fimaa, è scomparso Antonio Parmigiani

di

È venuto a mancare ieri, all’età di 60 anni, Antonio Parmigiani, vicepresidente nazionale della Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio, e presidente della Fimaa La Spezia.

“Antonio Parmigiani, Tonino per gli amici, che tanti agenti immobiliari spezzini e dirigenti della Fimaa conoscevano per le sue doti professionali e umane, è stato un punto di riferimento storico per la Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio. A lui si deve la fondazione della Fimaa La Spezia – si legge in una nota della Fimaa -. Agente immobiliare all’avanguardia, da sempre impegnato nel campo istituzionale e sindacale, Antonio Parmigiani scompare prematuramente dopo una lunga malattia, che lo ha costretto ad arrendersi. Nella sua lunga carriera, Parmigiani ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di vicepresidente Confcommercio La Spezia, consigliere della Camera di Commercio spezzina, componente di giunta esecutiva e del consiglio nazionale della Fimaa, coordinatore dell’ufficio studi nazionale della federazione”.

Nei primi anni ‘80, Parmigiani fonda a La Spezia il marchio ‘Generale Fondiaria Immobili’ imponendosi sin da subito come società all’avanguardia in tecnologie e informatica, nonché prima società a proporre nel territorio ligure immobili su filmati televisivi e prima Agenzia immobiliare a La Spezia, nel 1985, a dotarsi di computer Macintosh con ricerca degli immobili, clienti e tipologie.

Impegnato anche nel campo del sociale, Parmigiani ha fondato insieme a Mario Guastalli (Fiaip) e Salvatore Parisi (Anama) la nazionale calcio agenti immobiliari, di cui era presidente, con lo scopo di sostenere cause di beneficenza a favore di Associazioni al servizio di persone bisognose di aiuto.

“Tutta la Federazione si stringe intorno alla famiglia Parmigiani in questo difficile momento – ha dichiarato il presidente nazionale della Fimaa Santino Taverna -. Non ci sono parole per descrivere il vuoto che Tonino lascia nel cuore di chi gli ha voluto bene e di chi, lavorando con lui in Federazione, ha potuto apprezzarne l’impegno e la dedizione profusi per Fimaa, nonostante l’aggravarsi del suo stato di salute. La Federazione e i suoi dirigenti lo ricorderanno sempre per le sue grandi doti umane e professionali”.

Lutto in Fimaa, è scomparso Antonio Parmigiani ultima modifica: da