LuxuryEstate: dalla Costa del Sol all’Arizona, 5 residenze da pagare in criptovalute

Esistono almeno 5 residenze che è possibile acquistare pagando in criptovalute, in toto o in parte. A segnalarlo è LuxuryEstate.com, sito internazionale specializzato nelle residenze di lusso.

Costa Rica: un affaccio esclusivo sulla natura incontaminata

La prima è una villa esclusiva da 5.533.700 euro in Costa Rica che può essere pagata parzialmente in criptovalute. “Vanta uno spettacolare panorama su una catena montuosa, che si può ammirare al meglio dal bordo della infinity pool dai colori cangianti. La residenza di oltre 1.500 metri quadri, oltre a 3 camere da letto e a 6 bagni, vanta anche un’area appositamente attrezzata per la degustazione di vini. E per gli ospiti è prevista una dependance completamente indipendente”, si legge in un comunicato stampa.

Marbella: tranquillità e privacy nella Costa del Sol

La seconda è una proprietà di lusso da 1,750 milioni di euro, composta da casa principale e guest house con doppio affaccio sulla costa e sulle montagne, che è possibile padare anche in Bitcoin. “L’abitazione principale gode del comfort di una camera matrimoniale con bagno privato e altre due camere da letto e relativi bagni. Completano la proprietà i numerosi giardini e la splendida piscina”, prosegue la nota.

Scottsdale: lusso contemporaneo nel cuore dell’Arizona

In un condominio avveniristico, dotato di tutti i più moderni servizi, come piscina, spa e palestra, si trova un appartamento la cui richiesta, pari a 1.406.900 euro, può essere evasa anche in criptovalute. Si tratta di “125 metri quadri di finiture di assoluto pregio, con in più estese pareti a vetrata che offrono dei magnifici scorci sul grande terrazzo privato e sul comprensorio. Completano l’offerta 2 camere da letto, 2 bagni e una cucina di marmo candido”.

Brač: fascino tradizionale e comfort moderno

La quarta soluzione è situata in una tranquilla baia sul lato sud dell’isola questa villa da 1.800.000 euro vanta una posizione di assoluto pregio, a picco sul mare della Croazia. “La residenza principale è stata costruita seguendo lo stile tradizionale, con un vasto utilizzo della pietra naturale in modo da adattarsi all’ambiente circostante – aggiunge il comunicato di LuxuryEstate.com -. Sviluppata su due piani, la villa gode di due splendide terrazze dalle quali ammirare il panorama mozzafiato. A disposizione anche una guest house, questa totalmente in vetro con tetto verde. L’intera proprietà, che si estende su un terreno di 1.400 metri quadri, può essere acquistata anche in criptovalute”.

Dubai: per chi cerca la vera modernità

L’ultima residenza segnalata da LuxuryEstate.com è un lussuoso appartamento di oltre 200 mq da 2.882.900 euro, pagabili anche in criptovalute, situato nell’esclusivo complesso One Zabeel che, oltre ad offrire un collegamento diretto con il World Trade Centre di Dubai, si trova a breve distanza da altre destinazioni iconiche come il Dubai Mall e il Burj Khalifa. Ogni residenza offre 3 camere da letto e ben 5 bagni, oltre ad una terrazza privata di 24 mq.