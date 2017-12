M3 Prestitichiari, siglato accordo con il centro assistenza “Tutela fiscale” di Reggio Calabria

di

È stato siglato a Reggio Calabria un accordo tra il centro assistenza “Tutela fiscale” gestito dal consulente Donatella Mattia Spinella e la società finanziaria a erogazione diretta M3 Prestitichiari s.p.a., specializzata nei finanziamenti a dipendenti e pensionati, aderente alla Fenafi.

Il centro assistenza è diventato così uno dei punti di informazione finanziaria che la società M3 Prestitichiari sta creando a livello nazionale, per favorire le possibilità di accesso al credito di lavoratori dipendenti o pensionati.

L’attività viene poi svolta all’interno delle filiali della società, ma i punti di informazione convenzionati consentono ai loro utenti di avere le informazioni basilari e di ottenere un tasso di interesse più favorevole e quindi delle condizioni migliori di finanziamento.

“Avere un finanziamento sarà più semplice e più conveniente per persone che devono fare i conti tutti i giorni con una difficoltà in più, in questi tempi di crisi – si legge in una nota -. Capita spesso che una persona che si reca in un centro di assistenza fiscale per una consulenza in materia reddituale, desideri anche avere delle informazioni finanziarie. Il settore del credito è strettamente regolamentato e quindi tutto l’iter dell’istruttoria deve essere gestito da soggetti abilitati: il punto di informazione finanziaria si limita a dare ai propri associati la possibilità di ottenere delle condizioni più favorevoli, grazie a questa convenzione a tutela delle categorie più deboli”.

