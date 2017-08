M3 Prestitichiari, siglato accordo con M3 Service

di

Grazie all’accordo firmato a Roma tra M3 Prestitichiari s.p.a., società finanziaria a erogazione diretta specializzata nei finanziamenti a dipendenti e pensionati, e M3 Service s.r.l., società di mediazione immobiliare, acquistare casa sarà più semplice.

La regione scelta come “pilota” per far partire l’accordo è la Calabria.

“Si tratta – spiega una nota – di una convenzione finalizzata esclusivamente a facilitare l’accesso al credito per persone interessate a acquistare un immobile, le cui richieste arriveranno tramite il portale M3 case on line. L’acquisto di una casa è spesso la spesa principale che una persona affronta nella vita, quella in cui si investono risparmi e per la quale si ricorre frequentemente al credito: in questo momento , rendere le condizioni più favorevoli, può essere un volano di sviluppo per l’economia e un’occasione di crescita per il ceto medio.

I primi segnali di ripresa già si avvertono. Il 2016 si è chiuso con un bilancio positivo nel settore immobiliare . I dati dell’Agenzia delle Entrate evidenziano che nei primi nove mesi c’è stato un incremento medio delle transazioni del 20,3%. Nomisma, società di studi economici, stima che l’anno passato si sia chiuso con 517.164 transazioni (in aumento del 16,3% sull’anno prima) e ritiene che, se lo scenario si manterrà positivo, il 2017 registrerà 552.602 compravendite in rialzo del 6,9% sul 2016″.

