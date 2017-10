M3 Prestitichiari: siglata intesa con Anpvi, associazione nazionale privi vista e ipovedenti

di

M3 Prestitichiari, società finanziaria a erogazione diretta specializzata nei finanziamenti a dipendenti e pensionati, aderente alla Federazione nazionale delle società finanziarie, e Anpvi, Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti, sezione provinciale di Reggio Calabria, hanno siglato un accordo per facilitare l’accesso al credito ai soci di quest’ultima.

Grazie alla convenzione i soci dell’Anpvi di Reggio Calabria avranno una riduzione sui tassi di interesse generalmente applicati e la società consentirà a tutte le sedi periferiche dell’associazione, che a breve saranno aperte su tutto il territorio provinciale, di svolgere attività di “informazione finanziaria” sui propri prodotti, contattando direttamente le sedi M3 Prestitichiari per ogni richiesta di chiarimento, consulenza, preventivo, assolutamente gratuiti.

“È importante adottare le massime cautele nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento per una persona non vedente – spiega una nota della società -. Le politiche di credito dei vari istituti si differenziano, ma tutti in caso di persone non vedenti considerano preferibile l’ipotesi che la persona non vedente si faccia rappresentare da un soggetto munito di procura notarile (generale o speciale) proprio a sua tutela. M3 Prestitichiari si impegna con questo accordo a tutelare gli interessi dei soci e dei loro familiari”.

Franco Paolo Aldo, presidente dell’Anpvi, ha espresso grande soddisfazione in merito alla convenzione, grazie alla quale “soci e familiari potranno usufruire di servizi erogati da personale esperto e qualificato che li consiglierà in modo disinteressato per la scelta della soluzione finanziaria a loro più vantaggiosa”.

