Mansutti, al via partnership con AutoInRete

Nasce la partnership tra il broker assicurativo Mansutti e AutoInRete. La piattaforma insurtech upgrape di Mansutti e AutoInRete coglieranno le sfide e le opportunità di offrire insieme servizi agli operatori di settore in un mercato, quello della vendita di auto usate e a km0, che nel 2018 ha registrato un valore di 3 miliardi di euro, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

La collaborazione tra i due gruppi si è sviluppata nel corso della partecipazione comune ai lavori dell’ultimo Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, che vede Mansutti Partner e AutoInRete sponsor.

“In linea con quella che è la nostra vocazione verso lo sviluppo di idee, progetti e soluzioni innovative sempre più smart, abbiamo creato una nuova piattaforma denominata Upgrape che offre una nuova modalità di interazione con gli utenti, ponendo la persona al centro attraverso soluzioni capaci di rivoluzionare in modo concreto il mondo dei servizi assicurativi – ha dichiarato Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti -. Ricercare soluzioni sempre nuove e all’avanguardia, investire in nuove realtà e in startup insurtech risultano essere infatti alcuni degli obiettivi di lungo periodo che ci siamo posti come gruppo. Nei lavori di realizzazione del Mic Mansutti Innovation Center, il nuovo incubatore dedicato alle start up nel settore insurtech, abbiamo immaginato una nuova concezione di spazio che mette in rete le competenze, favorendo lo sviluppo di nuove idee”.

La partnership tra AutoInRete e Mansutti ha l’obiettivo di unire le forze e le esperienze per fare leva sulla tecnologia digitale e produrre soluzioni assicurative di garanzia che il mercato già richiede per sostenere l’evoluzione di business model agili, basati su efficienza di processi.