Mansutti diventa socio fondatore di Win – Wholesale Insurtech Network

Mansutti investe nuovamente nell’insurtech diventando socio fondatore di Win – Wholesale Insurtech Network, la prima piattaforma assicurativa hi-tech, unica nel suo genere, a fornire soluzioni wholesale a broker nel segmento delle piccole e medie imprese.

Win è stata ceduta da Willis Towers Watson, società multinazionale britannico-statunitense che si occupa di gestione del rischio, brokeraggio assicurativo e consulenza aziendale, ad un pool che vede azionisti oltre 20 società di brokeraggio. Il network, che comprende 44 broker, intermedia premi assicurativi su tutte le linee di business e in tutti i settori con un giro d’affari di oltre 35 milioni di euro.

“La piattaforma sviluppa soluzioni e prodotti ad hoc con un livello di tecnologia molto avanzato e orientato prevalentemente a soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese che rappresentano la stragrande maggioranza delle realtà nel mercato economico italiano – ha dichiarato l’amministratore Tomaso Mansutti -. Le coperture assicurative che la piattaforma riesce a costruire sono tra le più specifiche e sofisticate oggi esistenti; si inseriscono in un settore come quello assicurativo sempre più complesso, esigente e competitivo. Sulla piattaforma sono disponibili solo le migliori compagnie più adatte al modo pmi. A fronte di tale scenario, la Mansutti crede molto nel network di Win, nella sua capacità di qualificare l’offerta di servizi attraverso coperture assicurative uniche, generalmente non disponibili per le imprese di piccole e medie dimensioni. Tutto questo è perfettamente in linea con quella che è la nostra vocazione verso lo sviluppo di idee, progetti e soluzioni innovative sempre più smart. Ricercare soluzioni nuove e all’avanguardia, investendo nell’insurtech, risulta essere uno degli obiettivi che come gruppo ci siamo posti nel lungo periodo”.

Win entrerà anche a far parte del Mic, il Mansutti Innovation Center, il nuovo incubatore, creato dal broker milanese nella sua sede storica in via Fabio Filzi, che raggruppa le start up innovative nel mondo insurance. Il laboratorio di innovazione, che Mansutti ha sviluppato investendo 2,5 milioni di euro, ospita tra gli altri: Wefox piattaforma insurtech, di cui Mansutti è il founding partner per l’Italia; Yolo, la piattaforma italiana più evoluta e flessibile per creare e gestire l’offerta assicurativa on-demand, che vede Mansutti tra i principali azionisti; Lunalabs, startup focalizzata sulla creazione di piattaforme assicurative personalizzate.