Mansutti entra a far parte di wefox Group, la piattaforma insurtech più grande d’Europa

Razionalizzare i processi del mondo dell’intermediazione, consentendo migliori e più efficaci rapporti con gli assicuratori e la clientela. È l’obiettivo di wefox Group, la insurtech più grande d’Europa, che vede il colosso Salesforce come socio di riferimento. Mansutti è il broker assicurativo founding partner per l’Italia, quarto paese di espansione del gruppo, con un accordo che prevede un pacchetto azionario della capogruppo. Grazie alla piattaforma wefox, i broker, le compagnie assicurative e gli utenti possono gestire prodotti e servizi assicurativi in modo efficace attraverso la esternalizzazione delle attività tecnico amministrative. Inoltre, wefox fornirà la possibilità di usufruire di servizi evoluti di customer relationship management (CRM) grazie al ruolo chiave del socio Salesforce e darà accesso ad una serie di coperture a condizioni favorevoli, facendo leva sui numeri. Le compagnie assicurative si troveranno quindi con un nuovo rilevante canale distributivo. Mansutti, attraverso la sua consolidata esperienza nel mondo assicurativo, riveste un ruolo chiave in questa fase, consentendo ai propri partner questo nuovo accesso. La piattaforma wefox, infatti, riunisce i vantaggi che nel settore offre il mondo online e offline, combinando la tecnologia moderna al know-how di consulenza tipico nell’ambito assicurativo classico.

Wefox Group ha già raccolto oltre 50 milioni di euro in funding, ha realizzato un ricavo di 12 milioni di euro nel 2017 e gestisce oltre 250.000 assicurati, oltre ad avere acquisito una propria compagnia di assicurazione. Attraverso la piattaforma, wefox proporrà la migliore soluzione per rispondere alle richieste degli intermediari che in questo modo possono disporre di una panoramica completa circa l’offerta delle migliori polizze esistenti. I clienti degli intermediari che utilizzeranno wefox potranno accedere a tutti i contratti di assicurazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e richiedere nuovi contratti o abbandonare quelli vecchi con un solo clic.

“Far parte della insurtech numero uno in Europa, assieme alla partnership strategica di Salesforce, permetterà di offrire coperture assicurative con un livello di servizio evoluto attraverso le tecnologie più avanzate – commenta Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti S.p.A. – Si tratta di un’operazione di business che rafforza la nostra posizione a livello internazionale”. Dopo il recente aumento della propria partecipazione in Yolo, broker specializzato in polizze on-demand digitali, che porta Mansutti a diventare secondo azionista e lo sviluppo di upGRAPE, piattaforma digitale innovativa in lancio a fine 2018, con questa ulteriore iniziativa Mansutti completa l’offerta digitale aprendosi anche al settore wholesale. “Il futuro dell’intermediazione non potrà, infatti, che essere legato alla capacità di fornire servizi personalizzati con un minore costo di gestione ma un alto valore aggiunto per il consumatore finale” commenta Matteo Bevilacqua, amministratore delegato di Mansutti.

Wefox Group collabora con oltre 1.000 broker a livello europeo e sta continuando ad espandere la propria rete. L’Italia è il quarto paese che va ad aggiungersi alla rete dopo Svizzera, paese in cui è nato, Germania, Austria e Spagna. Julian Teicke, ceo del gruppo e fondatore, ha dichiarato: “Quando abbiamo lanciato wefox Group avevamo in mente di diventare la piattaforma insurtech più importante in Europa. Il progetto si sta realizzando e la partnership con Mansutti è strategica e significativa per noi. L’obiettivo comune sarà quello di garantire un valore aggiunto per l’utente finale attraverso l’innovazione dei processi, salvaguardandone i dati”.

