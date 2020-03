Mansutti investe nel Nord-Est acquisendo la Smb Scala di Udine

Mansutti s.p.a. diventa investitore principale in Smb Scala, aumentando le sue quote dal 20% al 75%.

Con sede a Udine, Smb Scala & Mansutti Broker ha l’obiettivo di svolgere un’azione sempre più sinergica sull’intero territorio nazionale avvalendosi di oltre 70 collaboratori. Il suo obiettivo è quello di distinguersi nel panorama del brokeraggio assicurativo italiano per la capacità di fornire coperture ideate per situazioni e rischi imprevedibili, per le quali spesso le soluzioni standard disponibili si dimostrano inadeguate, e tempi di risposta nettamente inferiori rispetto ai canoni di mercato.

“Soci fin dalla fondazione della società udinese, i Mansutti ritornano alle loro terre d’origine, per dare un importante imprinting dal punto di vista professionale. Smb Scala opera infatti nel settore assicurativo fin dal 1889 – ha dichiarato Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti s.p.a. -. Entrano a far parte della compagine sociale, come membri del Cda, Claudia Ravello e Cristina Scarpa che hanno dato negli ultimi anni un valido contributo alla crescita di Smb, rendendola una società di brokeraggio assicurativo florida e in continua crescita. Questa operazione di acquisizione sarà sicuramente un punto di partenza per fare rete con le aziende trivenete e per dare vita ad un polo di eccellenza nel settore. La svolta a Est rappresenta una grande opportunità di business, poiché il Triveneto è ancora oggi una delle zone più interessanti e produttive di tutta l’Italia: un nuovo snodo nella spinta propulsiva di Mansutti, sempre aperta a cogliere le nuove sfide e opportunità che il mercato offre”.