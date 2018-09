Mansutti premiata al Lloyd’s Insur-tech Award

di

Mansutti, tra i primi broker assicurativi italiani indipendenti, ha ricevuto l’Insur-tech Award per avere creato l’innovativa piattaforma upGrape al Lloyd’s Innovation Event.

Il Lloyd’s Insur-tech Award, che si svolge nell’ambito de Lloyd’s-Illca Mtm, valuta e premia le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia nel settore assicurativo. Grazie alla sua tecnologia “insurance-as-a-service”, upGrape ha sbaragliato la concorrenza dei 4 progetti insurtech finalisti in lizza per il premio.

Con upGrape, Mansutti ridisegna il modello domanda & offerta del mercato assicurativo, non solo rivedendo il processo di acquisto in termini di digitalizzazione, ma permettendo di fatto al cliente di costruirsi le proprie polizze con un approccio “tailor made” in forma libera, come oramai è abituale in moltissimi settori che si ispirano al modello Netflix. Questa modalità di offerta ha permesso alle aziende che la utilizzano di crescere con ritmi 5 volte superiori, rispetto a chi utilizza forme tradizionali.

Tramite un accurato studio della user experience, in termini di personalizzazione, usabilità e gradevolezza, la piattaforma, operativa da fine anno, rende più fruibile il contratto per singola garanzia e presenta una proposta di polizze e pacchetti assicurativi disegnati e modellati su profilo di ogni singolo cliente. La piattaforma si basa su concetti e tecnologie di ultima generazione, tra cui l’artificial intelligence, uniti a modelli innovativi di human science.

A fornire un primo aiuto all’utente nella scelta della polizza più rispondente alle proprie esigenze, c’è Mr. UpGrape, un’assistente virtuale creato appositamente dalla genialità di Ugo Nespolo, artista contemporaneo tra i più importanti nel panorama italiano e direttore artistico del progetto. Nespolo ne ha curato nei minimi dettagli disegno e animazione. Mansutti ha dato vita ad un’insolita collaborazione tra mondo assicurativo e arte contemporanea per rendere più gradevole e confidence l’uso della piattaforma, così da mettere a proprio agio l’utente. Mr. UpGrape racchiude infatti oltre alle competenze tecniche, la conoscenza degli atteggiamenti delle persone nei confronti del rischio e delle assicurazioni in generale, la consulenza professionale, la comunicazione antropocentrica ed infine l’intelligenza artificiale.

“Abbiamo pensato ad una piattaforma che aiuti le persone a scegliere da quale rischio vogliono proteggersi e quando vogliono farlo, in modo perfettamente flessibile. Il suo funzionamento sarà semplice e intuitivo: si sceglie la propria polizza, costruendola partendo dal proprio mondo personale, in base alle singole e reali necessità tramite una formula ‘insurance-as-a-service’, vale a dire senza impegno di durata e con una flessibilità ancora inedita nel settore assicurativo – ha commentato Tomaso Mansutti, ad di Mansutti -. Abbiamo, inoltre, voluto rendere il progetto più curioso chiedendo ad un artista del calibro di Ugo Nespolo di renderlo più accattivante con la sua creatività. Nespolo ha accettato con grande entusiasmo e la sua collaborazione ha contribuito alla conquista di questo prestigioso premio”.

