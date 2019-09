Maria Monsè è la nuova testimonial per le campagne di comunicazione 2019-20 di PrestitoSì Finance

PrestitoSì Finance s.p.a. ha annunciato il nuovo format televisivo PrestitoSì Experience, che sarà suddiviso in 12 puntate e sarà dedicato interamente all’educazione finanziaria, con l’obiettivo di fornire risposte chiare e concrete alle famiglie italiane. La campagna sarà trasmessa su emittenti televisive nazionali e regionali e veicolata anche sui canali digitali.

La conduzione del programma è stata affidata a Maria Monsè che sarà anche la testimonial ufficiale di PrestitoSì Finance per le campagne pubblicitarie 2019-20. Maria Monsè è un’attrice italiana con una lunga esperienza televisiva ma anche cinematografica e teatrale. Ospite fissa dei programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, è stata tra le concorrenti dell’edizione 2018 del Grande Fratello Vip e, in passato, opinionista del reality show La Fattoria e del programma Domenica In…L’Arena.

“Siamo felici di aver scelto Maria Monsè come testimonial ufficiale delle nuove campagne di comunicazione di PrestitoSì Finance – ha dichiarato Vincenzo Barba, presidente della Holding H2B -. Questo progetto fa parte di uno dei punti cruciali del nuovo piano industriale 2020-23 che sarà presentato a dicembre. Infatti, la valorizzazione e il consolidamento del nostro brand è uno dei primari punti, con l’obiettivo di renderlo sempre più affabile alle famiglie italiane. I tempi sono ormai maturi per la costruzione di una visione più grande dell’insieme per PrestitoSI. Al centro dei nostri progetti vi sarà il raggiungimento di 30 hub di proprietà, con personale diretto dell’azienda, 200 negozi a marchio esclusivo e l’apertura di filiali partner, da noi partecipate nei costi di gestione e negli investimenti di crescita . Di certo intravedo per PrestitoSì un quadro ben delineato che porterà l’azienda a dare la sua massima espressione nei prossimi anni, una visone nel medio e lungo termine che si differenzia per mission e valori nel mercato della mediazione creditizia”.

C’è soddisfazione anche da parte di Maria Monsè che commenta così il nuovo incarico: “Sono molto felice di accogliere l’invito di PrestitoSì Finance, realtà in grande espansione e che sta consolidando sempre più la propria posizione in un mercato molto competitivo. Grazie all’energia e all’entusiasmo che si respira all’interno dell’organizzazione, intravedo questo progetto già nella sua grandezza”.