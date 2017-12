Marino De Filippis, direttore commerciale Soluzione Credito: “Mutuoclick è destinato a cambiare il sistema di comparazione dei mutui”

di

“Mutuoclick è oggi uno dei driver del nostro business. L’idea era stata presentata durante la nostra convention aziendale del 2016 ma il progetto ha preso corpo e si è concretizzato nel corso di quest’anno. Di fatto il sito è andato online circa un mese e mezzo fa e in poche settimane ha già dimostrato di essere uno strumento all’altezza delle nostre aspettative”. Marino De Filippis, direttore commerciale di Soluzione Credito, illustra nel dettaglio il funzionamento del comparatore di mutui lanciato dalla società e i progetti di sviluppo della rete.

Come funziona esattamente mutuoclick?

Si tratta di un programma di ricerca e comparazione di mutui che consente agli utenti di individuare e scegliere il tipo di finanziamento più adatto alle proprie esigenze. Andando sul sito www.mutuoclick.it l’utente può utilizzare il nostro software, che offre in maniera semplice, informale, non impegnativa e gratuita un aiuto concreto per iniziare a districarti tra le innumerevoli offerte di mutuo, fatte di rate, spread, tassi di ingresso, tassi a regime, percentuali di intervento, ipoteche, perizie e tanti altri elementi che non sono sempre di facile gestione. Mutuoclick si differenzia rispetto alla concorrenza in primo luogo per l’estrema facilità di utilizzo, che oggi risulta fondamentale per qualsiasi strumento web. In aggiunta a ciò, la persona che utilizza il nostro comparatore non è lasciata da sola ma, dopo una prima fase di consultazione online, viene contattata dal nostro back office, che a seguito di un’intervista telefonica, fissa un appuntamento con uno dei nostri professionisti, che incontra direttamente il potenziale cliente per rispondere alle sue domande, chiarire eventuali dubbi, guidarlo nella scelta e assisterlo nella gestione del finanziamento. Questo rappresenta un passaggio fondamentale, perché siamo fermamente convinti che per una persona in procinto di compiere un passo così significativo come l’accensione di un mutuo la possibilità di dialogare faccia a faccia con un collaboratore serio e preparato sia estremamente importante.

Con quanti istituti di credito siete convenzionati?

In tutto sono una quindicina.

Quante richieste di preventivo avete ricevuto?

Circa un centinaio, che ci hanno portato a raccogliere una trentina di operazioni di finanziamento.

Avete in programma un’espansione della vostra rete?

Abbiamo chiuso il 2016 con una cinquantina di collaboratori. Entro la fine dell’anno gli agenti iscritti all’Oam supereranno i 100. Si è trattato di uno sviluppo numericamente importante e certamente impegnativo, che però ci ha dato molte soddisfazioni. Oggi siamo presenti nelle maggiori regioni italiane, in particolare nel Nord-Est, e i progetti per il 2018 prevedono un’ulteriore espansione, che ci porterà a coprire tutto il territorio della penisola, con particolare attenzione alla Toscana e alla Puglia. Questa crescita si accompagnerà al reclutamento di una serie di area manager per la gestione delle differenti zone. Le nostre stime prevedono di arrivare nei prossimi 12 mesi a 150-170 collaboratori.

Marino De Filippis, direttore commerciale Soluzione Credito: "Mutuoclick è destinato a cambiare il sistema di comparazione dei mutui"