Massimo Bosco spiega le potenzialità della consulenza online TiPresto

Gestione delle pratiche più veloce e semplice, ottimizzazione delle risorse e massimo focus sulle esigenze dei clienti. Sono questi i principali vantaggi della consulenza creditizia online, un approccio al lavoro che consente all’agente di prendere contatto con il cliente, analizzare e portare avanti la trattativa da remoto. Si riducono così i tempi morti legati agli spostamenti di lavoro, limitati agli incontri necessari per la firma dei documenti. Potenzialità che trovano la massima espressione con TiPresto, la prima vetrina digitale per i consulenti del credito.

L’aumento della visibilità online e dei clienti è il principale vantaggio per gli agenti del credito che aderiscono alla piattaforma. Ma tra i punti di forza del progetto c’è anche una visione innovativa rispetto alle attuali logiche del mercato: puntare sulla professionalità, e non sul taglio dei prezzi, per offrire al cliente un servizio a misura delle sue effettive esigenze.

La combinazione di questi fattori ha convinto, in poche settimane, circa 400 professionisti qualificati e certificati OAM. Tra questi c’è Massimo Bosco, amministratore di FM Financial Srl Agenzia in Attività Finanziaria. È attivo nel collocamento di mutui, prestiti personali e cessioni del quinto per Bibanca (Gruppo BPER Banca).

Dall’animo avanguardista, Massimo Bosco ha abbracciato da tempo le logiche della consulenza creditizia online. Un metodo di lavoro che gli consente di operare non solo sul territorio calabrese, dove ha sede FM Financial Srl, ma nell’intero panorama nazionale.

Consapevole del valore della visibilità online, Massimo Bosco ha aderito a TiPresto con l’intenzione di offrire il profilo Premium a tutti i collaboratori che fanno parte della FM Financial Srl e a quelli che vi entreranno nei prossimi mesi.

L’agenzia si sta infatti ampliando. Una notizia che non stupisce, poiché Massimo è un punto di riferimento per Bper nel territorio della Calabria, e sta portando avanti importanti progetti.

“In questa fase di crescita per noi è fondamentale sottolineare le capacità e le competenze di ogni consulente che fa parte dell’agenzia – spiega l’amministratore -. E in questo senso, TiPresto è la piattaforma ideale. Viene messa in evidenza la professionalità, indicando fin da subito ai clienti la possibilità di ottenere una consulenza gratuita e senza impegno”.

A ciò si aggiunge l’indiscutibile vantaggio di scegliere le modalità per l’analisi delle proposte e la sottoscrizione del finanziamento. Il cliente può recarsi negli uffici del consulente, oppure ricorrere a una soluzione 100% digitale. Questa seconda opzione trova grande apprezzamento tra chi confronta prestiti online e cerca un’alternativa di valore ai comparatori, che puntano solo sui tassi bassi e non sull’offerta di servizi personalizzati.

“Il progetto mi ha colpito fin da subito per la semplicità. La dashboard dedicata agli agenti permette di seguire l’andamento delle pratiche senza sforzi, con procedure semplici e adatte anche a chi non ha grandi conoscenze tecnologiche. Questo consente ad ogni consulente di lavorare in autonomia, avendo sempre a portata di mano lo storico e l’andamento delle trattative. Con il profilo premium poi ci sono funzioni in anteprima, la possibilità di ricevere recensioni dai clienti e di personalizzare i prodotti per ottenere lead più in linea con le proprie esigenze”. Un autentico vantaggio competitivo, a prezzi sostenibili.

Non perdere l’occasione. Basta un click per scoprire gratuitamente tutte le potenzialità di TiPresto!