di

Mastercard annuncia la nomina di Michele Centemero a country manager per l’Italia.

Centemero, nato a Monza nel 1972 e laureato alla Bocconi, lavora in Mastercard dal 2008 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel corso degli anni. Dal 2016 a oggi è stato vice president, head of business development continental Europe di Mastercard Payment Gateway Services (Mpgs); in questo ruolo è stato responsabile della crescita del business Mpgs in Europa Occidentale (Italia e Grecia inclusa) e presso gli High Growth Emerging Market, supportando i mercati a diversificare ed incrementare il business e-commerce e a rendere i pagamenti sicuri, semplici e intelligenti.

Dal 2010 al 2016 è stato vp, account leader, con responsabilità di uno fra i più grandi clienti di Mastercard, Unicredit Group, gestendo la relazione con gli headquarter italiani e supportando gli account manager negli altri 17 mercati in cui la banca è presente.

In precedenza dal 2005 al 2008 Michele ha lavorato presso Pmi Mortgage Insurance ricoprendo la carica di head of sales & marketing, con responsabilità di sviluppo del business della filiale italiana. Dal 1999 al 2005 ha lavorato in Reuters Italia (Gruppo Thomson Reuters Plc).

Mastercard: Michele Centemero nominato country manager per l’Italia ultima modifica: da