Maurizio Barletta, amministratore della Fincentro Finance s.p.a: “La nostra rete è in crescita. Siamo in cerca di agenti/collaboratori e operatori di back office a Potenza e Nola”

Nata nel 2009, Fincentro Finance s.p.a. è un’agenzia in attività finanziaria estremamente dinamica, che dopo essersi ritagliata uno spazio importante sul mercato della cessione del quinto ha oggi deciso di allargare il proprio portafoglio prodotti e aumentare la propria presenza territoriale. A parlarci nel dettaglio dei cambiamenti in atto e dei progetti in cantiere è Maurizio Barletta, amministratore della società.

La cessione del quinto è stata a lungo il vostro core business. Come mai avete deciso di puntare anche su altri prodotti?

La scelta di diventare una realtà multiprodotto è direttamente collegata all’esigenza di aumentare la nostra competitività e di ritagliarci più ampi spazi di manovra. Per tale ragione dall’inizio di quest’anno trattiamo anche i prestiti personali, i leasing per autoveicoli, l’anticipo del Tfr e, tramite i nostri partner, anche i mutui. In questo modo i nostri collaboratori hanno a disposizione un ampio ventaglio di prodotti da offrire ai clienti, in modo da poter individuare con facilità lo strumento che più si adatta alle loro specifiche esigenze. E i numeri confermano che la scelta che abbiamo intrapreso va nella giusta direzione.

Parallelamente state allargando la rete?

Attualmente abbiamo 48 collaboratori e prevediamo di superare i 50 entro la fine dell’anno. Quello che conta per noi, non è però il numero ma la qualità dei nostri agenti, ai quali richiediamo standard di preparazione e professionalità elevati. Il nostro obiettivo è avere una rete solida, che cresca di pari passo con il nostro business e che sia composta da persone affidabili, che condividono le nostre idee e il nostro progetto. Per questo, prima di essere inserito, ogni nuovo collaboratore riceve una formazione ad hoc, a cui si aggiungono aggiornamenti professionali periodici. Gli oneri della formazione, dunque, non sono a carico dei collaboratori ma vengono assunti interamente dalla nostra società. Al momento siamo alla ricerca di agenti e operatori di back office a Nola e a Potenza. In particolare nel capoluogo della Basilicata è già operativo un nuovo ufficio, che rappresenterà un utile punto di riferimento sul territorio per tutta le rete locale. Gli agenti/collaboratori potranno appoggiarsi all’ufficio senza alcun costo, utilizzandolo per comodità per organizzare e svolgere il proprio lavoro.

Su cos’altro siete al lavoro?

Già da tempo abbiamo iniziato a investire risorse ingenti in campo tecnologico, dedicandoci allo sviluppo e al miglioramento del nostro sistema gestionale, che oggi rappresenta per gli agenti uno strumento estremamente comodo e flessibile. In aggiunta a questo abbiamo deciso di puntare sulla crescita del back office e sull’assunzione di specialisti di prodotto, che sono in grado di supportare in ogni momento i collaboratori, indirizzandoli nelle scelte e consigliandoli in caso di eventuali problemi o difficoltà.

Maurizio Barletta, amministratore della Fincentro Finance s.p.a: "La nostra rete è in crescita. Siamo in cerca di agenti/collaboratori e operatori di back office a Potenza e Nola"