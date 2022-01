Maurizio Barletta tra i nuovi iscritti di TiPresto, la piattaforma per la visibilità degli operatori creditizi

Una vera e propria rivoluzione della consulenza creditizia, con strumenti digitali a misura delle esigenze degli operatori e la possibilità per il cliente di entrare in contatto con i migliori professionisti della zona, comodamente da casa. È l’innovazione firmata TiPresto, la prima piattaforma progettata per dare visibilità agli operatori del credito.

A poche settimane dal lancio, il progetto ha già incontrato il consenso di circa 300 operatori, a cui si aggiunge Maurizio Barletta, CEO di Fincentro Finance SPA e Presidente ANAAF (Associazione Nazionale Agenti in Attività Finanziaria).

Figura di spicco nel mondo della consulenza creditizia, Maurizio Barletta guarda da tempo al mondo della digitalizzazione con una prospettiva di apertura, per fornire agli agenti del settore finance tutti gli strumenti possibili per operare, anche a fronte di restrizioni negli spostamenti.

Sul bisogno di una maggiore attenzione alle esigenze degli esperti del credito Barletta si era già espresso, alla fine del 2020, in relazione alle modifiche apportate al decreto-legge n.23 dell’8 aprile 2020, che limitavano in maniera significativa il lavoro degli agenti in attività finanziaria. Questo tema costituisce inequivocabilmente un punto d’incontro con Conclara Srl, il fornitore di servizi informatici che ha dato vita alla piattaforma TiPresto.

Lo confermano le dichiarazioni di Barletta in merito alle prospettive del mercato online: ha definito “il mondo digitale il futuro della consulenza creditizia”. In particolare, Barletta evidenzia le grandi potenzialità del portale TiPresto, che vede come “uno strumento fondamentale per gli operatori ed estremamente utile per gli utenti, perché azzera le distanze tra le due categorie, rendendo la comunicazione a portata di click”.

Del resto è indiscutibile che la possibilità di operare da remoto, e in totale sicurezza, sia un plus per il settore della consulenza creditizia, che ha dovuto affrontare grandi difficoltà per via delle misure restrittive messe in atto per contrastare l’emergenza sanitaria. Ed è proprio in quest’ottica che il Presidente ANAAF ha delineato i punti di forza della piattaforma, consigliando “a tutti gli operatori ad iscriversi, per avere un duplice beneficio: aumentare la visibilità online e ottenere un posto in prima fila nella prima autentica vetrina professionale di settore in cui si valorizza la professionalità”.

Quanto invece al valore operativo della piattaforma, Maurizio Barletta spiega “mi sono iscritto per curiosità in primis e poi per valutare la bontà del progetto, sono rimasto stupefatto. Occorrono professionisti dietro una piattaforma e TiPresto è evidentemente studiata per garantire un’esperienza semplice e immediata. Risultato di un lavoro attento e costante”.

Ma TiPresto è una risorsa efficace e intuitiva anche dal punto di vista del cliente alla ricerca di prestiti personali, cessione del quinto e altri finanziamenti. Soggetto che usufruisce di un servizio innovativo in maniera gratuita, potendo “interfacciarsi direttamente con un operatore abilitato e verificato OAM, oltre ad avere un referente unico. Un aspetto, quest’ultimo, troppo spesso sottovalutato ma fondamentale per la costruzione di un rapporto di fiducia e per garantire al cliente una consulenza personalizzata al 100%”.

Come testare con mano i vantaggi della piattaforma? Basta digitare https://tipresto.it/per-operatori e iscriversi gratuitamente!